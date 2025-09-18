La violencia machista suma 28 mujeres asesinadas en lo que va de año tras un último crimen en Murcia

El Ejecutivo regional de Murcia guarda un minuto de silencio por la mujer asesinada en El Algar. (Carme Ripollés / Europa Press)

El Ministerio de Igualdad ha confirmado el asesinato de una mujer por violencia machista ocurrido en la localidad de El Algar, Murcia, el 16 de septiembre. La víctima, de 64 años, fue asesinada presuntamente por su esposo y no constaban denuncias previas por violencia de género contra el sospechoso.

Con la confirmación de este caso, el total de mujeres asesinadas por violencia de género en 2025 se eleva a 28, una cifra que se eleva a las 1.322 víctimas desde 2003, cuando comenzaron a recopilarse estos datos en el país. Según los datos del Ministerio de Igualdad, de esos 28 feminicidios, 12 son mujeres de edades comprendidas entre los 51 y los 85 años o más, lo que evidencia que la violencia machista en las mujeres mayores está mucho más invisibilizada que en otras edades.

La Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2019 indica que las mujeres mayores presentan tasas más elevadas de violencia en comparación con las menores de 65 años y recurren menos a los servicios de apoyo existentes. Además, el 54% de las mujeres de 65 años o más ha compartido la situación de violencia sufrida con personas de su entorno, frente al 81% de las mujeres entre 16 y 64 años, lo que evidencia una mayor tendencia a no revelar estos hechos.

De las mujeres asesinadas este año presuntamente por sus parejas o exparejas, 17 eran españolas y 11 extranjeras, al igual que los feminicidas, de los que 17 son españoles y 11 extranjeros.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su condena ante este nuevo crimen y han transmitido su apoyo a los familiares y allegados de la víctima. Ambas responsables han instado a reforzar la implicación de las instituciones, administraciones y la ciudadanía para prevenir nuevos asesinatos.

La ruptura es uno de los momentos críticos

De los 28 agresores, solo cinco tenían denuncias previas por maltrato. Según los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, 20 de ellos mantenían una relación de pareja con la víctima, mientras que ocho eran su expareja o estaba en fase de ruptura. Cabe recordar que el periodo en que la víctima decide terminar la relación representa uno de los momentos de mayor peligro, ya que el riesgo se incrementa cuando comunican su intención de separarse.

¿Qué falla en la lucha contra la violencia de género? De la prevención y protección a las víctimas al abordaje de la masculinidad.

Recursos para las víctimas

El Ministerio de Igualdad recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 a 22 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, el departamento de Redondo también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091)y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género. Es un deber de toda la sociedad.