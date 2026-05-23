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Los activistas de la Flotilla regresan a España con incidentes y cuatro detenidos por desobediencia en su llegada a Bilbao

Entre las personas que han acudido con pancartas y banderas a recibir a los activistas estaba el ministro de Cultura, Ernest Urtasun

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18 activistas aterrizan en el aeropuerto de El Prat, a 23 de mayo de 2026, en Barcelona
18 activistas aterrizan en el aeropuerto de El Prat, a 23 de mayo de 2026, en Barcelona (España). (Kike Rincón / Europa Press)

Más de una veintena de activistas que formaban parte de la Global Sumud Flotilla han regresado este sábado a Barcelona y Bilbao, y en el aeropuerto de esta última ciudad se han registrado incidentes y momentos de tensión entre quienes les esperaban y la Ertzaintza, que ha arrestado a cuatro personas. Los primeros en aterrizar han sido los 18 activistas catalanes y varios de Baleares y Valencia que han llegado a la Terminal 2 del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, donde se han agolpado unas 200 personas con banderas de Palestina y pancartas que les daban la bienvenida.

Cinco días después de ser capturados cuando se dirigían a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria, han regresado en dos vuelos entre las 12 y las 12:30 horas, el primero procedente de Ankara (Turquía) y el segundo de Düsseldorf (Alemania). Los activistas han reiterado sus denuncias de agresión por parte de Israel. “Fuimos secuestradas y brutalmente agredidas”, ha recriminado Ariadna Masmitjà, más conocida como Masmi, una docente vinculada al sindicato IAC.

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También ha pedido que la Unión Europea se posicione, que rompa relaciones con Israel y que presente denuncias ante el Tribunal Penal Internacional. “Netanyahu tiene una orden de detención. Deberían romperse todas las relaciones con ese Estado”, ha condenado la activista, que ha criticado asimismo al Gobierno español.

Entre las personas que han acudido a recibir a los activistas estaba el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien ha reclamado que la Fiscalía investigue los “maltratos, torturas y agresiones sexuales” denunciadas por los activistas. “No permitiremos que esto quede impune. Queremos que la Fiscalía, ya de forma inmediata, inicie un procedimiento ante la Audiencia Nacional para abrir una investigación y una causa contra los responsables que han torturado y han maltratado a nuestros conciudadanos”, ha señalado.

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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, ha anunciado este sábado que las autoridades israelíes liberarán "en las próximas horas" al activista español Saif Abukeshek. Saif fue detenido el jueves de la semana pasada durante una operación del Ejército de Israel en aguas internacionales mientras participaba en la Global Sumud Flotilla. (Fuente: LUSA/Ministerio de Asuntos Exteriores/EP)

Urtasun ha llamado a seguir trabajando para “acabar de una vez” con el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel, porque según él “es una vergüenza que aún esté en vigor”, y ha recordado que España ya ha solicitado su suspensión.

Cuatro detenidos en los incidentes a la llegada de activistas a Bilbao

Por su parte, los seis activistas de la delegación vasca de la Global Sumud Flotilla han llegado cerca de las dos de la tarde procedentes de Turquía al aeropuerto ubicado en la localidad vizcaína de Loiu, donde les aguardaban compañeros y familiares para darles la bienvenida. En el transcurso de su llegada se han producido incidentes entre las personas que los esperaban y la Ertzaintza, que ha hecho uso de sus porras y ha detenido a cuatro de ellas por desobediencia grave, resistencia y atentado a agente de la autoridad.

Tras lo ocurrido, el Departamento vasco de Seguridad ha informado de que la Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza ha iniciado una investigación para verificar si la actuación de los agentes se ajusta a las instrucciones en vigor. El sindicato policial Sipe ha respaldado la actuación de la Ertzaintza y, tras denunciar su “señalamiento público”, ha indicado que las intervenciones policiales “deben analizarse con rigor y no a través de vídeos parciales difundidos en redes sociales”.

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