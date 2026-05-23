Una gran saturación de personas en la zona VIP enturbia el primer concierto de Bad Bunny en España: “No nos podemos mover”

Bad Bunny en su primer concierto en España

Tras el vídeo, que está teniendo un gran recorrido en redes sociales, se están produciendo reacciones muy dispares. Hay quienes se solidarizan con el autor de la publicación, intentando animarle y mostrando su comprensión con la situación, y otros que por el contrario le atacan directamente por haber pagado tanto dinero para ver a Bad Bunny en esas condiciones: "Si pagas 500€ por ver eso no me vas a dar pena nunca", "pero quien paga 500€ por ver a alguien cantar" o uno que iba mucho más allá: "La problemática de la vivienda...... El precio de la gasolina.... la cesta del supermercado....los Huevos....el aceite..... Pero nos gastamos 500 pavos en un concierto????? Creo que hay que hacer un reseteo de las prioridades".