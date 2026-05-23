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Así fue el primero de los conciertos de Bad Bunny en España: cantando con Bad Gyal, jugadores del Barça, grandes éxitos y un público entregado

El artista de Puerto Rico arrancó su gira por España con un primer concierto en Barcelona antes de hacer hasta diez conciertos en Madrid

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Bad Gyal fue la invitada estrella en el primer concierto de Bad Bunny en su gira por España

Ha marcado a nuestra generación”. Así de sencillo lo resumían algunos de los jóvenes (y no tan jóvenes) que iban por Barcelona de camino a un evento histórico. Bad Bunny inauguró en Barcelona su nueva gira mundial con un concierto que mezcló espectáculo, invitados sorpresa y una nutrida presencia de celebridades, entre ellas Bad Gyal y varios jugadores del FC Barcelona. La cita, celebrada el 22 de mayo de 2026 en el Estadio Olímpic Lluís Companys, confirmó al artista puertorriqueño como uno de los grandes nombres del momento y dejó una imagen muy comentada: música urbana, fútbol y cultura popular fundidos en una sola noche.

La expectativa era alta desde horas antes. El primero de los conciertos de Bad Bunny en la ciudad reunió a miles de asistentes y activó el habitual ritual de las grandes noches: accesos llenos, teléfonos en alto y una tensión creciente por ver si habría apariciones inesperadas. El show no defraudó. La maquinaria del artista funcionó con precisión y con un repertorio diseñado para alternar momentos de euforia colectiva con pasajes más íntimos. Uno de los instantes más celebrados llegó con Bad Gyal, que apareció por sorpresa sobre el escenario para interpretar “Da Me”. Su intervención desató una reacción inmediata del público y reforzó el carácter festivo de una noche pensada para cruzar estrellas y generar conversación más allá de la música. La escena fue leída como una declaración de intenciones: Bad Bunny no solo ofrece un concierto, sino un acontecimiento cultural.

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La presencia de jugadores del Barça añadió una capa extra de notoriedad. Un eufórico Lamine Yamal, Dani Olmo, Gavi, Eric Garcia, Szczesny y Pedri, entre otros, siguieron el concierto desde zonas destacadas del recinto y algunos medios los situaron cerca del espacio conocido como “La Casita”, una de las piezas escénicas más reconocibles del tour. La imagen de los futbolistas disfrutando del recital acabó convirtiéndose en uno de los elementos más compartidos de la noche en redes y en prensa.

Bad Gyal fue una de las invitadas sorpresa en el concierto de Bad Bunny en Barcelona.
Bad Gyal fue una de las invitadas sorpresa en el concierto de Bad Bunny en Barcelona.

“Gracias por creer en mí antes que el resto del mundo”

La Casita” merece capítulo propio. Ese espacio, inspirado en una vivienda puertorriqueña y concebido como lugar de proximidad con el público y con invitados, se ha convertido en uno de los signos visuales del actual universo de Bad Bunny. En Barcelona volvió a funcionar como centro de gravedad del espectáculo, un escenario dentro del escenario donde el artista refuerza su narrativa de cercanía sin perder el control del gran formato. Más allá del componente celebratorio, el concierto también puso en evidencia el peso industrial del artista. La gira arrancó en España con un impacto inmediato en la conversación pública, y Barcelona se convirtió en una capital musical por una noche. La combinación de entrada agotada, invitados de relumbrón y repertorio de grandes éxitos explica por qué cada paso de Bad Bunny se analiza hoy tanto como un fenómeno de industria como un evento social.

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El concierto de Barcelona también funciona como termómetro de una escena en la que el reguetón y la música urbana han dejado de ser periféricos para ocupar el centro del negocio musical. Bad Bunny domina ese territorio con una mezcla de carisma, producción y capacidad para convertir cada concierto en una postal de época. Lo de Barcelona no fue solo un estreno de gira: fue una demostración de poder escénico y de conexión con públicos muy distintos, desde fans jóvenes hasta rostros populares del deporte y la televisión.

Gracias por creer en mí antes que el resto del mundo”, comentaba el propio Bad Bunny durante la actuación, recordando aquellos primeros años en España, allá por 2017 cuando en vez de llenar estadios lo hacía en discotecas como la Moon de Valencia, su primera parada en nuestro país. Mucho ha llovido desde entonces, pero ha sido el largo camino lo que hace aun más especial este concierto, tan solo el primero de los doce que están por vivir miles de españoles que han crecido con las canciones del boricua.

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