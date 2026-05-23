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Andbank, el banco que planta cara a Florentino y respalda a Riquelme para la presidencia del Real Madrid

La entidad financiera, desconocida hasta ahora por muchos socios del club, comenzó a operar en España en el año 2012

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Imagen de archivo de la fachada de la entidad financiera Andbank, en Andorra
Imagen de archivo de la fachada de la entidad financiera Andbank, en Andorra (Andbank)

Apenas diez horas antes de finalizar el plazo de inscripción, el empresario alicantino Enrique Riquelme ha conseguido el aval necesario para presentar su candidatura a las elecciones presidenciales del Real Madrid. Para inscribir su candidatura, el empresario necesitaba aportar un patrimonio o aval similar al 15% del presupuesto del club banco, ahí es donde aparece Andbank, que ha decidido respaldar al candidato con un aval de 193 millones de euros.

Aunque sea el banco quien aporte el dinero, lo cierto es que este está respaldado por las propiedades y bienes del empresario alicantino. Las negociaciones, que comenzaron la semana pasada, se han cerrado este sábado tras comprobar Andbank que Riquelme, presidente de Cox, empresa de energía renovables, contaba con el patrimonio suficiente para cubrir el aval de 193 millones.

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Según ha trascendido en las últimas horas, Riquelme intentó cerrar primero un acuerdo con BBVA y Banco Santander, con quienes ya ha mantenido transacciones financieras para su empresa de energía renovable. Esta vez, ambas entidades españolas han decidido quedarse al margen de la carrera por la presidencia merengue por una intensa presión proveniente del círculo de Florentino Pérez. Según los estatutos del club, para presentar su candidatura Riquelme necesitaba el aval de una entidad registrada en el Registro de Entidades del Banco de España, donde entra Andbank, con su filial española.

Lo cierto es que, pese a tener un acuerdo entre banco y empresario, el aval solo se haría efectivo si Riquelme consigue imponerse en las elecciones a Florentino Pérez, tratándose, por el momento, de un preaval que desbloquea la candidatura del alicantino. Si el empresario alicantino gana las elecciones, el monto firmado quedaría bloqueado, aunque podría cancelarlo si los beneficios del club alcanzan los 193 millones de euros firmados.

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El empresario teme que Florentino Pérez "privatice" el club y ya no vuelva a haber un proceso democrático en el que decidan los socios.

Andbank, presente en España desde 2012

La entidad financiera, desconocida hasta ahora por muchos socios del club, comenzó a operar en España en el año 2012 y cuenta con una ficha bancaria autorizada por el Banco de España registrada con el número 0200. En 2014, adquirió el negocio de banca personal y banca privada de Inversis Banco. En 2018 incorporó a su cartera la entidad especializada en gestión de patrimonios Merchbanc y, en 2020, el negocio de la gestora de fondos de Esfera. En 2021 cerró la adquisición de Bank Degroof Petercam Spain. Con estas operaciones, Andbank se ha convertido en una de las principales entidades independientes de banca privada en España, con presencia en 29 provincias.

Según ha comunicado la entidad, se centra en la oferta de servicios especializados en gestión de patrimonios y banca privada a través de sus canales: oficinas físicas, agentes financieros y banca digital. Además, cuenta con una de las mayores plataformas de intermediación de productos de terceros que existen en Europa, con acceso a más de 15.000 fondos de inversión, más de 1.200 ETFs y 7.000 valores de 30 mercados diferentes. Por otro lado, la gestora de fondos en España es Andbank Wealth Management, bajo laque gestionan más de 3.400 millones a través de 138 fondos, 65 SICAVs y más de 17.900 carteras de inversión.

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