España Cultura

Stephen King revela la película que le sigue aterrorizando: “Parece todo demasiado real”

El escritor confiesa que no vio esta obra de culto cuando se estrenó, algo de lo que siempre se arrepentirá

David Pardillos

Por David Pardillos

Guardar
Stephen King confiesa qué película
Stephen King confiesa qué película le sigue dando gran miedo

Una noche de 1982 en Colorado, Stephen King ingresó a un cine casi vacío. Como joven padre y escritor perseguido por las cuentas, buscaba distraerse de la rutina diaria. No imaginaba que aquella función solitaria marcaría un antes y un después en su relación con el miedo. Según Variety, este clásico indiscutible es tan decisivo que lidera el ranking de las 100 mejores películas de terror. Casi medio siglo después de su estreno, un nuevo documental se propone examinar su legado indiscutible.

Chain Reactions, dirigido por Alexandre O. Philippe y distribuido por Dark Sky, llega a Nueva York el 19 de septiembre, indagando en el fenómeno cultural que supuso La matanza de Texas (Tobe Hooper, 1974). La producción explora la huella de la cinta a través de cinco voces influyentes: el emblemático escritor Stephen King, el comediante Patton Oswalt, el cineasta Takashi Miike, la crítica Alexandra Heller-Nicholas y la directora Karyn Kusama. En línea con lo publicado por Variety, el documental profundiza en la influencia generacional de una obra que redefinió lo siniestro y se mantiene como referencia central en el género.

La película —filmada con presupuesto reducido, estrenada primero en circuitos marginales del sur de Estados Unidos— pronto se expandió por el país, cimentando su reputación a partir de una violencia seca, una estética visual sucia y una puesta en escena sin concesiones. En Chain Reactions, estos rasgos se convierten en eje central del diálogo entre los entrevistados.

Stephen King refiere cómo ese primer encuentro sufrió los efectos del aislamiento y la sorpresa. “Nunca vi La Matanza de Texas cuando se estrenó”, revela King, según recoge el documental. “La descubrí en 1982, en Colorado. Era joven, padre, escribía a toda prisa para mantener a mi familia. Estaba casi solo en la sala: así es cuando una película realmente logra trabajar bajo tu piel”. El autor atribuye parte del impacto al aspecto gastado y auténtico de la proyección: “La copia se veía desgastada, con ese matiz deslavado tan propio de los setenta. Eso la vuelve mejor, parece todo demasiado real. No hay artificio, no hay construcción gradual. Es puro horror, crudo”.

Imagen de 'La matanza de
Imagen de 'La matanza de Texas'

La película que helaba la sangre

King destaca además la naturalidad de los actores y la elección de los escenarios: “Hay escenas en el cementerio”, recuerda. “No parecen extras. No son gente de Hollywood. Parecen habitantes de cualquier pueblo pequeño de Texas. Es fantástico”. Estas observaciones, recogidas tanto por Variety como por Philippe en el documental, ayudan a explicar por qué La matanza de Texas trascendió su época, imponiendo una nueva visión sobre el terror, el realismo y los límites entre la ficción y la pesadilla.

El lanzamiento de Chain Reactions coincide con el renovado interés por el cine de terror y la legitimación del género desde la crítica. La película de Hooper —vista durante décadas como sinónimo de censura y escándalo— se ubica hoy en el centro de debates sobre la fuerza del cine independiente y la representación de los miedos colectivos. Philippe reúne testimonios de varias generaciones para confirmar cómo el trauma, la inquietud y la proximidad de este filme siguen presentes.

La cita de King resuena: lo que helaba la sangre en los años setenta sigue incomodando medio siglo más tarde, en parte gracias a ese “toque real” y la ausencia de filtros. Chain Reactions intenta capturar ese eco perturbador y mostrar las huellas que todavía deja una obra capaz de colarse, como un susurro inconfundible, en los rincones más oscuros de la imaginación.

Temas Relacionados

Stephen KingCine de terrorCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Julia Roberts confirma la secuela de una de sus películas más icónicas

Casi treinta años después de su estreno, la actriz podría volver a interpretar uno de los grandes papeles de su carrera

Julia Roberts confirma la secuela

Las 10 películas (y series) más esperadas del Festival de San Sebastián 2025: de lo nuevo de Angelina Jolie a ‘Anatomía de un instante’

Repasamos algunos de los títulos más destacados del certamen donostiarra que durante 10 días será protagonista de la actualidad cinematográfica

Las 10 películas (y series)

Los mejores estrenos de la semana: de ‘Un gran viaje atrevido y maravilloso’ con Margot Robbie al regreso de Cillian Murphy

Los actores de ‘Barbie’ y ‘Oppenheimer’ regresan a la pantalla en la misma semana con dos títulos muy diferentes entre sí

Los mejores estrenos de la

Esta es la fecha en la que la Sagrada Familia alcanzará su punto más alto, según su arquitecto: no descartan ir a juicio para terminar la famosa basílica

La torre más elevada del famoso edificio estará terminada en 2026, aunque los máximos responsables de la obra prevén que no esté terminado del todo hasta dentro de una década

Esta es la fecha en

Sylvester Stallone homenajea a ‘Rocky’ con el lanzamiento de sus memorias, que verán la luz en 2026: “Este libro es mi testamento”

‘Los escalones’ verá la luz en mayo del año que viene

Sylvester Stallone homenajea a ‘Rocky’
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pierde su maleta, la aerolínea

Pierde su maleta, la aerolínea confirma su destrucción y se ve obligada a pagar 6.000 euros

Ucrania añade un bonus de 1.445 euros al mes para atraer voluntarios “latinoamericanos” que se alisten a su batallón ‘Tormenta Hispana’

El canciller alemán elogia el aumento del gasto en Defensa de España pero advierte de que “hará falta todavía más”: “Todos estamos muy lejos del 5%”

Alemania mantiene el veto al catalán como lengua oficial de la Unión Europea y propone el uso de la IA para abaratar el coste de traducción: “Ya no necesitaremos intérpretes”

Alemania “no se plantea” reconocer Palestina, pero expresa preocupación por la “situación humanitaria” y aboga por la “paz y estabilidad” en la región

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado: “Si tienes

Sebastián Ramírez, abogado: “Si tienes hijos puedes cambiar tu turno de trabajo”

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 19 de septiembre

Alquileres de 25.000 € al mes y viviendas a 10 millones: Madrid y Barcelona acaparan el 35% del mercado inmobiliario de lujo

Los tres países europeos en los que es mejor que no busques trabajo: sus derechos laborales están estancados

DEPORTES

El Real Madrid no olvida

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno

Ana Peleteiro critica el silencio del mundo del atletismo ante la situación en Gaza: “Siento una profunda decepción”

Así apartó el mundo del deporte a Sudáfrica por el ‘Apartheid’: el ejemplo que Uribes pide aplicar a Israel

Piastri se rinde ante Fernando Alonso, a pesar de su ausencia de éxitos: “Sus resultados no reflejan su talento”