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De Felipe Baca a Simon Verhoeven: quién es quién en la estructura internacional investigada por operaciones con petróleo y oro venezolano

Varias personas formarían parte de esta red que ofrecía servicios financieros a empresarios vinculados con el Gobierno chavista

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Fachada de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, Madrid (España). A. Pérez Meca - Europa Press
Fachada de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, Madrid (España). A. Pérez Meca - Europa Press

El sumario judicial de la Audiencia Nacional que lleva el caso por el que se ha imputado al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, apunta a la existencia de una red internacional de negocio relacionada con el petróleo venezolano y operaciones de compraventa de oro en la que varios de sus miembros residirían en territorio español. Entre estos nombres figuran el de los hermanos Baca Arbulo o el prestamista Simon Verhoeven.

Las autoridades de Francia y Suiza remitieron una solicitud de cooperación internacional en julio de 2024 a la Fiscalía Anticorrupción tras comprobar que varias personas investigadas en esta presunta trama por blanqueo de fondos públicos venezolanos malversados y tráfico de oro contaban con importantes inversiones en España.

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A partir de esa información, la Fiscalía Anticorrupción española comenzó a investigar en colaboración con la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Aunque una primera causa fue archivada inicialmente por un error procesal la investigación fue posteriormente reabierta y actualmente es instruida por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama.

La UDEF concluyó que existían “indicios suficientes” para investigar la actividad desarrollada en España por varias personas que formarían parte de una red que ofrecía servicios financieros a personas vinculadas con el Gobierno venezolano. Estos son los perfiles más destacados de esta presunta estructura internacional:

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Los hermanos Baca Arbulu y su entorno

Luis Felipe y Enrique Martín Baca Arbulu son dos empresarios de origen peruano a los que la Fiscalía Anticorrupción atribuyó los presuntos roles de “gestores ejecutivos” en la trama. También aparecen en la investigación la francesa Marie Caroline Boyer (mujer de Luis Felipe) y Gabriela Puente, asistente de los hermanos, de origen venezolano y nacionalidad española.

Luis Felipe Baca tenía una empresa llamada Bluecap Corp radicada en las Islas Mauricio que, según las autoridades francesas, mantendría un rol preponderante en el blanqueo de

capitales. Esta sociedad tenía una filial en España, Kaimana Capital, creada en 2019 por el abogado Miguel Palomero, quien vendió sus participaciones a Enrique y a la esposa de su hermano y estos, posteriormente, a Romaine Bruere, detenido en Francia.

Las autoridades suizas y francesas también vinculan a Luis Felipe con fondos desviados de programas públicos de Venezuela, con foco en el sistema de distribución de alimentos CLAP, según La Razón, y de operaciones relacionadas con la venta “ilegal” de oro venezolano a través de una empresa radicada en Emiratos Árabes llamada Noor Capital.

Según la información recogida en el sumario Baca habría sido arrestado en la isla de Aruba y posteriormente entregado a España a través de un procedimiento de extradición coordinado con Países Bajos solicitado el pasado marzo. El juez instructor decretó su puesta en libertad con prohibición de salida del espacio Schengen.

Díazgranados, el “captador” de clientes para la red internacional

Danilo Alfonso Díazgranados es un empresario venezolano con residencia en Madrid a quien se le atribuye el presunto rol de gestor ejecutivo vinculado a la “captación de clientes eventuales de la estructura”, según el informe de la Fiscalía Anticorrupción. Los documentos le relacionan con diversas sociedades como la panameña Craft Financial y Blossom Finance LTD, situada en las Islas Vírgenes Británicas.

Las autoridades internacionales identificaron varias conversaciones entre Diazgranados y Felipe Baca de 2022 en las que resultaron indicios de que el primero pudo facilitar a un eventual cliente en Venezuela la estructura para blanquear una importante cantidad de dinero en efectivo que había obtenido como pago de unas obras.

Las negociaciones de esta operación se llevaron a cabo a través de reuniones en un “conocido restaurante” próximo al domicilio de Díazgranados, donde este recibió el dinero.

Además, cuando la Policía Nacional registró en 2024 el teléfono móvil de Palomero encontró un chat del letrado con Díazgranados en el que se citaba a “alguien denominado ‘Zorro’, ‘Z’ o ‘ZZZZ”, ahora identificado como Zapatero.

Verhoeven, el neerlandés vinculado a sociedades pantalla y cuentas en Suiza

Simon Leendert Verhoeven, nacido en Países Bajos afincado en España, se encargaría presuntamente de la gestión operativa de sociedades pantalla vinculadas a la red y de cuentas bancarias en Suiza.

El empresario neerlandés estaría vinculado a diversas sociedades como Wailea Invest, Allpa Wira y Valerian Corporation, utilizadas presuntamente para conceder préstamos a Plus Ultra poco antes de que el Gobierno español aprobara el rescate público de 53 millones de euros.

Sobre esto, Verhoeven declaró que los préstamos a Plus Ultra “fueron íntegramente reembolsados por Plus Ultra”, sin aportar más información sobre cuándo y cómo se llevaron a cabo estas devoluciones.

19/05/2026 Agentes de la Policía Nacional salen de la oficina de Zapatero en Ferraz. Matias Chiofalo - Europa Press
19/05/2026 Agentes de la Policía Nacional salen de la oficina de Zapatero en Ferraz. Matias Chiofalo - Europa Press

Además, se le relaciona con actividades de blanqueo a una sociedad española filial de una matriz venezolana y con la venta de oro venezolano junto a Felipe Baca.

El juez Calama de la Audiencia Nacional también dictó una orden internacional de detención el pasado mes de marzo contra Verhoeven por presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.

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