España Cultura

Las 10 mejores novelas en español para leer en septiembre: thrillers rurales, noches de insomnio y terrores cotidianos (y extraordinarios)

Repasamos algunas de las novelas de autores españoles y latinoamericanos que aterrizan este mes en las librerías

Beatriz Martínez

Por Beatriz Martínez

Guardar
Varios lanzamientos, entre ellos algunos de los más esperados de la temporada.

La ‘rentrée’ literaria ya está aquí y son muchas las novedades que nos esperan, las publicaciones que llegarán a las librerías en el próximo mes y que representan algunos de los lanzamientos más esperados de la temporada.

Ya comentamos en Infobae España el regreso de cuatro figuras importantes dentro del ámbito nacional e internacional con sus nuevas ficciones, como son Arturo Pérez-Reverte, Dan Brown, Ken Follett y Joyce Carol Oates.

Ahora es el momento de centrarnos en las novelas en español que irán apareciendo en las próximas semanas y de las que más adelante hablaremos de forma pormenorizada.

‘Las buenas noches’ de Isaac Rosa

El responsable de títulos como El vano ayer, El país del miedo o Lugar seguro regresa con una original historia no apta para insomnes. Y es que su punto de partida es precisamente la incapacidad para poder conciliar el sueño, algo que unirá a dos personajes que se encuentran en crisis extrema por no poder dormir.

'Las buenas noches', de Isaac
'Las buenas noches', de Isaac Rosa (Seix Barral)

A partir de esta premisa, el escritor analizar las ansiedades contemporáneas con una lucidez asombrosa mientras se va desarrollando una historia de amor y sueño clandestino.

‘Monstrilio’, de Gerardo Sámano Córdova

Uno de los debuts narrativos más esperados después de haber sido elegido mejor libro del año por medios y plataformas como Barnes & Noble, GoodReads o The Observer y elogiado por compañeras de profesión que abordan el género de terror (en el que se inscribe la novela) como Maria Fernanda Ampuero o Laila Martínez (Carcoma).

La transformación de un dolor irreparable en una criatura que desafía los límites de la humanidad constituye el eje central de este espeluznante libro del autor mexicano.

En él, una madre, impulsada por el duelo tras la muerte de su hijo Santiago a los once años, recurre a un antiguo relato popular y a su instinto más primario: extrae un fragmento del pulmón del niño y lo cuida hasta que este tejido adquiere vida propia.

‘Auge y caída del conejo Bam’, de Andrés Barba

Un regreso muy esperado, el de Andrés Barba, autor de República luminosa o El último día de la vida anterior.

En esta ocasión, la figura de un conejo que desafía el orden establecido y transforma para siempre la vida en la Gran Madriguera se convertirá en el eje de una narración que explora los mecanismos del poder, la construcción de la identidad y las tensiones sociales.

'Auge y caída del conejo
'Auge y caída del conejo Bam', de Andrés Barba (Anagrama)

Así de imprevisible es siempre la obra de este autor que ahora se introduce en el territorio fábula animal, como Esopo o George Orwell, para hablar de nuestro tiempo, de la manipulación, del odio, el populismo y la `posverdad. Un cuento político repleto de capas y originalidad expresiva.

‘Poética de la autodestrucción, de Juarma

El universo literario de Juarma se expande con la inminente llegada de Poética de la autodestrucción, la tercera novela que consolida la trilogía ambientada en su particular “Macondo granaíno” o, lo que es lo mismo, la localidad inventada de Villa de la Fuente.

Tras los grandes hits que supusieron Al final siempre ganan los monstruos y Punki, esta nueva entrega se centra en un joven al que le gustaría encontrar a alguien con quien compartir su pasión por la poesía y, por supuesto, abandonar su pueblo. Sin embargo, sus aspiraciones se verán truncadas cuando conozca a un chico que le ofrecerá trabajo en la construcción y lo introducirá en la noche y las drogas.

‘El cielo está vacío’, de Sara Jaramillo Klinkert

Continuamos con esta autora colombiana descubierta gracias a su novela autobiográfica Cómo maté a mi padre.

En esta nueva obra, una joven criada en la naturaleza de Colombia se traslada a Londres con la esperanza de forjarse un destino propio, enfrentando un entorno urbano y cultural radicalmente distinto al de su origen.

La protagonista, desprovista de recursos materiales y sostenida apenas por una confianza incierta, se verá obligada a atravesar un proceso de adaptación profunda. En ese contexto, establecerá un extraño vínculo con un hombre con el que se desatará tanto el deseo como la dependencia. Una lectura que ha sido comparada con El amante de la China del Norte, de Marguerite Duras.

‘Leche cruda’, de Ángelo Néstore

Otro debut muy esperado, el de este ‘artiste’ ‘no binarie’ que hasta el momento había estado vinculado al ámbito de la poesía, terreno en el que ha obtenido numerosos reconocimientos.

‘Leche cruda’, de Ángelo Néstore
‘Leche cruda’, de Ángelo Néstore (Reservoir Books)

En su debut en la narrativa, Ángelo Néstore se encarga de explorar los límites del afecto y la comunicación cuando el lenguaje se desvanece.

La protagonista, después de cinco años fuera, volverá a su ciudad natal para cuidar a su madre, quien atraviesa una fase avanzada de demencia y ha perdido la capacidad de hablar, limitándose a cantar.

En ese entorno familiar alterado, la aparición de una gata callejera, introducirá una nueva dinámica emocional: la madre, que ya no reconoce a su hija, muestra una ternura inédita hacia el animal, algo que generará en la protagonista una necesidad de encontrar su verdadera identidad. Una novela sobre el duelo, la ternura, la memoria y los vínculos humanos (y animales).

‘Comerás flores’, de Lucía Solla Sobral

Más nuevas voces para el panorama literario actual, la de Lucía Solla Sobral, que compone un debut magnético y cargado de sensibilidad sobre una relación tóxica.

Una joven veinteañera se enamorará de un hombre de 45 que se convertirá en el centro de su vida. La colmará de todas las atenciones pero, al mismo tiempo, la irá apartando de sus amistades y sus intereses hasta que el romance se convierta en pesadilla. La muerte de su padre, también marcará su itinerario dentro de ese estado de desorientación en el que se encuentra.

‘Lo que no se ve’, de Cristina Fernández Cubas

Una de las grandes narradoras de nuestro tiempo regresa con una colección de relatos que exploran la experiencia cotidiana introduciendo elementos que rozan lo inexplicable y lo inquietante, incluso lo terrorífico.

‘Lo que no se ve’,
‘Lo que no se ve’, de Cristina Fernández Cubas (Tusquets)

Entre las historias que conforman Lo que no se ve, se encuentran la de dos hermanas ancianas que reviven su película favorita de juventud; el reencuentro de dos compañeras de clase que se observan con una mirada distinta durante la celebración de fin de curso; o la evocación de una mujer que, años después, recuerda la fiesta universitaria en la que sus amigos intentaron invocar al Otro, un episodio que alteró sus vidas de manera irreversible. Solo algunos ejemplos de esta esperada antología.

‘Noche negra’, de Pilar Quintana

La escritora Pilar Quintana continúa ampliando su imaginario narrativo con esta obra marcada por la soledad y la amenaza constante de lo desconocido.

La protagonista abandonará la ciudad para construir junto a su pareja una vivienda en un entorno salvaje junto al mar. Cuando se quede sola, comenzarán los miedos dentro de ese entorno hostil que le hará sentirse constantemente en peligro. Una novela hipnótica y perturbadora que se caracteriza por su brutal lirismo.

‘Fosca’, de Inma Pelegrín

El Premio Lumen 2025 recayó en la primera novela de esta escritora reconocida por su obra poética. Se trata de un thriller rural a modo de ‘antinovela’ de iniciación en la que se entrelazan la sensibilidad y la oscuridad en un entorno marcado por la hostilidad y la ternura.

En el centro de la historia se encuentra Gabi, un joven cuya vida en el campo transcurre entre tareas agrícolas, la compañía de su perra Sombra y la constante burla de sus hermanos mayores.

Las series que llegan a las plataformas en septiembre

Su diferencia radica en un conocimiento especial de las plantas, unas verrugas que oculta bajo guantes y una condición que le impide reconocer los rostros.

La rutina se verá abruptamente alterada cuando, tras el silencio repentino de los grillos, Gabi despierte con la certeza de que algo grave está por suceder. La desaparición de sus padres y la inminencia de un crimen que transformará su existencia marcan el inicio de una búsqueda de la verdad y de venganza, mientras la fosca (esa densa tolvanera que cubre el paisaje de calima) avanza, oscureciendo tanto el entorno como las certezas del protagonista.

Temas Relacionados

Arturo Pérez-ReverteIsaac RosaAndrés BarbaJuarmaSara Jaramillo KlinkertPilar QuintanaEscritoresEscritores españolesLiteraturaLiteratura EspañolaLibrosLibros EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Se publica el nuevo libro del escritor de ‘El niño con el pijama a rayas’: acusado de ‘tránsfobo’ y defendido por J.K. Rowling

Llega a las librerías ‘Las escaleras del cielo’ (Salamandra), de John Boyne, después de toda una serie de polémicas que han inundado las redes sociales

Se publica el nuevo libro

Un hombre sosteniendo una cámara y un arma para grabar un asesinato: la historia real en la que se basa la nueva película de Lucrecia Martel

La directora argentina aborda la muerte de Javier Chocobar, líder de una comunidad indígena para hablar sobre la injusticia colonialista

Un hombre sosteniendo una cámara

La confesión de Denzel Washington: “Ya no veo películas. Estoy harto del cine”

El gran intérprete regresa a las órdenes de Spike Lee en una thriller que podrá verse en Apple TV+

La confesión de Denzel Washington:

El ‘boom’ de las microseries de un minuto que arrasan en China busca un hueco en España: “Falta que se normalice el formato y que las plataformas lo impulsen”

De embarazos por hombres lobo a ‘haters to lovers’, las series con ‘microcapítulos’ son todo un éxito en el continente asiático. Solo en China, el año pasado este formato generó más ingresos que el cine

El ‘boom’ de las microseries

Las 10 películas españolas más esperadas de septiembre: de ‘Romería’ de Carla Simón a lo nuevo de Alejandro Amenábar

Comienza la nueva temporada con un crisol de propuestas de lo más esperadas dentro de nuestra cinematografía

Las 10 películas españolas más
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los datos reales de la

Los datos reales de la inmigración irregular: las llegadas por la ruta canaria caen un 52% aunque España ya es el segundo país europeo en peticiones de asilo

El Gobierno de Moreno Bonilla gastará 59.996 euros en vinos de Jerez para poder servirlos en “atenciones protocolarias”

Una violación a una chica de 14 años y un ataque de encapuchados: el centro de menores de Hortaleza se convierte en arma arrojadiza para los discursos de odio

Un ingeniero español cuenta el gasto de volar un bombardero B2, con el que Trump recibió a Putin: supera los 100.000 euros la hora

La entrevista de Sánchez en 7 frases: “Soy incompatible con cualquier forma de corrupción”

ECONOMÍA

Las viviendas vacías, una posible

Las viviendas vacías, una posible solución a la falta de oferta en el tensionado mercado inmobiliario español

Conciliación entre vida laboral y personal: cuáles son las ciudades españolas que ofrecen más tiempo libre y mejor calidad de vida

Comprobar Lotería 6/49: resultados del 1 de septiembre

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 5 de este 1 septiembre

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 1 septiembre

DEPORTES

El jefe de Mercedes, Toto

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, lo tiene claro: “La Fórmula 1 necesita a un imbécil, la gente necesita odiar a alguien”

El peluquero de Carlos Alcaraz sobre su relación con el tenista: “Tengo que darle un poco de privilegio. Trabajamos a puerta cerrada y cuando no vaya nadie a la tienda”

Islam Makhachev quiere un combate contra Ilia Topuria: “Estoy interesado en hacer esa pelea”

El enfado de Fernando Alonso con Aston Martin durante el GP de Países Bajos: “Os habéis olvidado de mí”

La Guardia Urbana detiene las obras del Camp Nou y denuncia a la constructora por trabajar en domingo sin licencia