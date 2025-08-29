España Cultura

La “rutina militar de 12 minutos” de Helen Mirren, el secreto de su longevidad: “Hay que hacerlo todos los días”

La actriz de 80 años, acaba de estrenar en Netflix la película ‘El club del crimen de los jueves’ junto a Pierce Brosnan y es una fiel defensora de la salud en la tercera edad

Beatriz Martínez

Por Beatriz Martínez

Son mayores, pero nada los detiene: un grupo de jubilados fan de los misterios toma casos sin resolver por hobby… hasta que se les cruza uno de verdad. "El club del crimen de los jueves" llega el 28 de agosto. (Netflix)

Son muchos los actores y las actrices que tienen rutinas de entrenamiento a veces de lo más estrictas, otras, de lo más curiosas.

Por ejemplo, Willem Dafoe se levanta todos los días muy temprano para practicar Ashtanga Yoga y Elsa Pataky junto a su marido Chris Hemsworth, parece que estén haciendo ejercicio a todas horas.

En el caso de Helen Mirren, que acaba de estrenar la película El club del crimen de los jueves, en Netflix, ha desvelado cómo cuida su cuerpo a los 80 años.

Una rutina de 12 minutos que practica la realeza

La actriz británica atribuye su excelente estado físico a una rutina diaria de apenas 12 minutos, inspirada en un método militar diseñado originalmente para mujeres por la Real Fuerza Aérea Canadiense.

Este enfoque, que también ha sido adoptado por miembros de la familia real británica como el rey Carlos III y el príncipe Guillermo, desafía la creencia de que solo los entrenamientos extensos ofrecen resultados significativos.

Una imagen de una joven
Una imagen de una joven Helen Mirren

de hecho, los doctores especializados en ejercicio físico y metabolismo, sostienen que es un error pensar que solo los entrenamientos largos son efectivos. Esta afirmación se ve respaldada por la experiencia de figuras como Helen Mirren, quien ha declarado que, pese a considerarse “extremadamente perezosa en eso del ejercicio”, no deja de practicar su rutina diaria porque conoce los beneficios que le aporta.

La actriz ha manifestado: “Soy una gran defensora del régimen de ejercicios para mujeres creado originalmente por la Real Fuerza Aérea Canadiense”.

El método seguido por Mirren se basa en el Plan XBX para Acondicionamiento Físico, una tabla de ejercicios que puede completarse en menos de 15 minutos y que fue parte de la rutina de longevidad de Felipe de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II.

Flexibilidad, fuerza y capacidad aeróbica

El programa está estructurado en diez ejercicios: los primeros cuatro se centran en la flexibilidad, mientras que del quinto al noveno se orientan a fortalecer la musculatura del abdomen, glúteos, brazos y piernas. El décimo ejercicio está diseñado para mejorar la capacidad aeróbica.

La progresión consiste en aumentar el número de repeticiones dentro del tiempo asignado y, con la práctica, incrementar la dificultad de los movimientos.

Hellen Mirren sobre las etiquetas
Hellen Mirren sobre las etiquetas sobre su edad, exclusiva con People (People)

Helen Mirren subraya que la clave de este método radica en la constancia: “No es nada extremo, pero hay que seguirlo todos los días”. La sencillez de la rutina permite que cualquier persona, incluso sin experiencia previa en actividad física, pueda realizarla en casa.

Según la actriz, “en dos semanas sentirás que eres capaz de ir al gimnasio”. Los expertos coinciden en que la combinación de ejercicios de fuerza y trabajo cardiovascular ligero aporta numerosos beneficios para la salud y favorece un envejecimiento saludable.

La experiencia de Helen Mirren y la validación de especialistas demuestran que la regularidad y la adaptación progresiva de la actividad física pueden ser más determinantes que la duración de los entrenamientos.

La intérprete sigue de lo más activa y tiene pendiente de estreno un thriller psicológico en el que encarnará a la célebre escritora Patricia Highsmith y una nueva temporada de Tierra de mafiosos, junto a Pierce Brosnan de nuevo.

