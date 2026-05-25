La Audiencia Nacional autoriza a la UDEF el acceso al correo oficial de Zapatero y de sus hijas

Alba y Laura, las hijas de Zapatero cuya compañía Whathefav está siendo investigada en el marco del caso Plus Ultra. / Montaje Infobae/Europa Press

La Audiencia Nacional autoriza a la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción (UDEF) el acceso a la cuenta de correo electrónico del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero desde el 20 de marzo hasta la actualidad, según el auto al que ha tenido acceso Infobae. En el marco de las investigaciones por el caso Plus Ultra, el requerimiento de la UDEF, emitido el 14 de mayo, estaba dirigido al proveedor de servicios y alojamiento de la dirección de correo electrónico Acens Technologies SLU.

El juez encargado del caso, José Luis Calama, también ha dado el beneplácito al acceso a los mails de las hijas del expresidente del Gobierno, Alba y Laura, vinculados a la compañía Whathefav; el administrador solidario de la misma empresa, Víctor García Díaz, cesado en 2023; y otras dos personas con cuentas de correo de la compaía, Fernando Castañeda y Ana Campos. El proveedor de servicios de las direcciones de correo electrónico es, en este caso, la sociedad 10dencehispahard.

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Las informaciones requeridas implican “la totalidad de los mensajes existentes en la bandeja de entrada, la bandeja de salida, los borradores, los elementos eliminados y cualquier otra carpeta o clasificación existente, sin distinción de estado de lectura o marcación”. Además, Acens Technologies SLU y 10dencehispahard deberán facilitar los metadatos para “la preservación y disponibilidad de la evidencia digital”. La solicitud recogida en el auto se entronca en el artículo 18.3 de la Constitución Española, que garantiza el secreto de las comunicaciones y necesita de resolución judicial para revocarse.

La Policía Nacional accedió a una caja fuerte en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero durante el registro ordenado por la Audiencia Nacional en el marco del 'caso Plus Ultra' y en el que estaba presente su secretaria personal, Gertrudis Alcázar. (Fuente: Europa Press/Senado)

Noticia en ampliación.

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