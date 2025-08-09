Una experta en metabolismo desvela la mejor forma para perder grasa abdominal: “Hacer abdominales no sirve”

Cómo perder grasa abdominal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Isabel Belaustegui, médica integrativa y especialista en nutrición, desmonta uno de los mitos más extendidos en el mundo del ejercicio y las dietas: hacer abdominales no es efectivo para eliminar la barriga. La experta señala con rotundidad que el cuerpo no elimina los michelines simplemente con ejercicios como correr o sudar envuelto en plásticos.

Para perder grasa abdominal, la clave radica en lo que denomina flexibilidad metabólica, es decir, la capacidad del cuerpo para alternar de manera eficiente entre el uso de glucosa y grasa como fuentes de energía. Si este proceso no se da correctamente, y predomina el consumo de azúcar, el cuerpo entra en una resistencia a la insulina que no solo dificulta la pérdida de peso, sino que también aumenta la inflamación crónica y eleva el riesgo de enfermedades graves como la diabetes tipo 2 o los infartos.

Según Belaustegui, “un michelín resistente es un síntoma de metabolismo alterado”. Este tipo de grasa abdominal, además de ser una cuestión estética, se relaciona estrechamente con un perfil inflamatorio que, aunque no se manifiesta con síntomas evidentes como fiebre o dolor, afecta negativamente a los órganos y tejidos del cuerpo. La grasa visceral o abdominal es particularmente peligrosa porque puede dañar de forma silenciosa el organismo, aumentando el riesgo de enfermedades a largo plazo.

Cómo quemar la grasa abdominal

Por esta razón, la doctora no recomienda iniciarse en el ejercicio con carreras o actividades de alto impacto, sino con entrenamiento de fuerza. En su opinión, “lo más eficiente para quemar grasa abdominal es el entrenamiento de fuerza”, ya que ejercicios como las sentadillas, dominadas o el peso muerto activan mecanismos hormonales que facilitan la movilización de las reservas grasas de una forma mucho más eficaz que el cardio tradicional.

Belaustegui explica que, con el mismo tiempo y esfuerzo, el entrenamiento de fuerza ofrece mejores resultados. Este tipo de ejercicio no solo quema grasa, sino que también mejora la composición corporal y, lo más importante, optimiza la respuesta hormonal del cuerpo, clave en el proceso de pérdida de peso. A través de estos ejercicios, el cuerpo se vuelve más eficiente en el uso de la grasa como fuente de energía, lo que favorece la reducción de la grasa abdominal.

Entrenamiento de fuerza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, la especialista también aborda un tema delicado: el estigma hacia las personas con sobrepeso. Según Belaustegui, es injusto y cruel acusar a estas personas de no querer perder peso, ya que muchas de ellas se esfuerzan enormemente sin obtener resultados. Para ella, el proceso de adelgazamiento no solo depende del esfuerzo físico, sino también de factores hormonales que intervienen en la respuesta del cuerpo a los alimentos. Esto implica que, aunque una persona haga ejercicio y siga una dieta saludable, el metabolismo y las hormonas pueden influir significativamente en la capacidad de perder peso.

Así, el enfoque integral de la especialista se basa en comprender el metabolismo, la importancia de la fuerza en el ejercicio y la influencia de las hormonas en el proceso de pérdida de grasa, sugiriendo un cambio de paradigma en la forma en que se aborda la salud y el bienestar físico.