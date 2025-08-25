Llega a España ‘Tatá’, la nueva obra del fenómeno literario francés Valérie Perrin: “Cada ser humano es una joya, cada vida es una novela”

Valérie Perrin y su última novela, Tatá (Montaje Infobae)

“¡Tataaaaá!”. Cuenta Valérie Perrin que el grito de un niño buscando cariñosamente en medio del gentío a su tía (tita, tatá, en el apelativo cariñoso francés) le sacó ese día del ensimismamiento cotidiano y le trajo la inspiración para empezar su nueva novela, que se publica este 25 de agosto en España tras haber triunfado en Francia e Italia y ser traducida en 38 países.

Las tías: poco se habla de ellas. ¿Quiénes son esas mujeres que son nuestras segundas madres, que cuidan sin haber parido, que no cumplen con la maternidad biológica pero sí con la espiritual? A cualquiera de nosotros al que le haya tocado la suerte de tener tías, o de serlo, y de construir una relación jugando esos roles, reconocerá perfectamente esa sensación de conexión con esas mujeres que, pese a ser pilares de nuestros cuidados y afectos, quedan siempre relegadas a un segundo plano en la literatura y en las conversaciones familiares. Eso no pasa en esta obra.

A Agnès, la protagonista de la novela, le avisan por teléfono de que su tía Colette acaba de morir. Pero eso no es posible, puesto que Colette había ya muerto hace tres años cuando ella estaba fuera de Francia. La situación es absurda, pero no deja lugar a dudas, es su tía la que ha muerto ahora y no antes. Entonces, ¿quién fue la que murió hace tres años y por qué su tía quiso fingir su muerte? Es en ese momento cuando su sobrina Agnès, directora de cine en crisis de inspiración y en plena ruptura con su marido, decidirá resolver ella misma el misterio y volver a Gueugnon, un pueblo en mitad de la Borgoña francesa, escenario de su infancia y guardián de silencios, preguntas y secretos familiares.

En su segunda muerte, sin embargo, la tía Colette no se ha ido con las respuestas y ha dejado las pistas del misterio grabadas en unas cintas de casete que llevarán a Agnès a una investigación de giros insospechados y múltiples ramificaciones en la que descubrirá todo lo que nunca supo de su pasado y del de aquellos que la rodeaban.

El fenómeno de la gente común

Tatá es ya la cuarta novela de la escritora francesa, una autora que se ha convertido en fenómeno literario mundial, aún desconocido en España, que la editorial Duomo ha apostado por ofrecer a los lectores en español en este nuevo inicio de curso.

Valérie Perrin, quien recibe a Infobae España antes del lanzamiento de su novela en las oficinas de Albin Michel en París, afirma orgullosa que su inspiración proviene de la vida cotidiana, de la gente corriente, y de las historias que le cuentan las personas que conoce en el día a día y que superan con creces la ficción, pese a que esta pueda resultar inverosímil: “Se podría decir: ‘Oh, escribes novelas, qué locura de historias’. Pero lo que me cuentan en la vida real es 10 veces, 1.000 veces más (fuerte) que lo que digo en mis novelas. Las historias familiares, los secretos, lo que se dice, lo que no se dice, lo que se vive, es totalmente inimaginable en la realidad”.

Sus anteriores trabajos, basados también en ‘vidas pequeñas’ de personas comunes, suelen desarrollarse en pequeñas ciudades y entornos rurales como la región de Borgoña, donde creció. Le explica a Infobae España que le interesa dar visibilidad a las vidas que rara vez ocupan el centro de la literatura, pero que representan la experiencia de la mayoría: “Pongo la luz en vidas de las que nunca se habla, aunque son prácticamente las vidas de casi todo el mundo”. Y cree que la universalidad de los temas que aborda —esa en la que todo lector puede verse reconocido— es la clave de su éxito.

“Tal vez por eso mis lectores se identifican y son muy numerosos. Porque hablo de ellos. Todo lo que pasa en las grandes ciudades o todo lo que podría tocar, no sé, el lucimiento, el brilli-brilli, no me interesa en absoluto. Solo me gustan las personas sencillas: el zapatero, la zapatera, la enfermera, la auxiliar, la guardiana del cementerio, una chica que cuida un refugio de animales. Me gusta hablar de la gente de verdad”, defiende.

Eso se convierte en una declaración de intenciones: “Pienso que todos los seres humanos, cada ser humano es una novela. Y pienso que cada ser humano es una joya y puede poseer tesoros escondidos, cosas que no podemos imaginar y tiene su propia historia y su propia identidad que puede llevarnos muy, muy lejos. Y que si paras a cualquiera en la calle y le dices: ‘Ven, vamos a tomar un café juntos, cuéntame tu historia, tu nacimiento, tus padres, tus abuelos’, todo va a ser apasionante. Creo que cada ser humano es apasionante”.

E incluso pone un ejemplo: “Para Cambiar el agua a las flores [una de sus anteriores novelas], entrevisté a un hombre que era sepulturero. Lo conocí y varias veces lo grababa y era tan divertido… Era un hombre excepcional y de todo lo que me contó hay cosas que utilicé para poner en mi novela, pero tuve que rebajar un poco sus palabras y lo que decía, si no, nadie me habría creído”.

Los secretos

Uno de los temas que obsesiona a la autora es el peso de los secretos familiares y la urgencia de romper las cadenas de silencio que perpetúan el dolor de generación en generación, algo que va haciendo la protagonista de Tatá. Detrás de estos silencios, Perrin afirma que hay vergüenza, incluso miedo a enfrentar verdades dolorosas, pero la única solución es afrontarlo y hablarlo.

“Hay cosas que se callan en las familias y que hacen daño de generación en generación, y hay que liberar la palabra y hay que decir la verdad a nuestros hijos, incluso si hay cosas difíciles de escuchar, para romper las cosas que son dolorosas”, añade.

A medida que avanza la historia, Perrin dibuja un árbol genealógico en los que las mujeres van cobrando protagonismo y se pone en evidencia la necesidad de hablar, de contarse y de entenderse. Las protagonistas de sus novelas suelen ser esas mujeres fuertes y sabias que rompen finalmente los patrones negativos en la familia para no trasmitir el dolor a las siguientes generaciones. En Tatá, Agnès, la narradora, logra salir adelante tras un profundo dolor amoroso y crisis personal gracias a la historia de su tía, que le devuelve las ganas de vivir.

En ese proceso, la palabra es una herramienta poderosa. Por eso, la escritora celebra que, en la actualidad, se hable más abiertamente de temas antes considerados tabú y que mencionarlos y discutir sobre ellos sea la manera de acabar con ellos: “Aunque lo estemos viviendo todo el tiempo, no tiene por qué ser normal”, afirma.

Es en la defensa del diálogo y la educación donde Perrin, feminista, activista animalista y ecologista, más se apasiona. “Siento que hay una brecha entre los niños que crecen con padres amorosos y que se interesan por la actualidad, la literatura, el cine; y otra juventud que crece con padres tal vez no menos amorosos —no es el problema de los padres—, pero que tienen acceso a mucha violencia en las redes y a programas de televisión que nos vuelven completamente tontos. Y también hay algo muy importante: cuando habla un tipo como Elon Musk o Trump, es el ‘regreso al hombre’, al ‘comemos carne’, al ‘nos afirmamos’, es el regreso a la hipermasculinidad. Y eso da mucho miedo. Eso es lo que asusta. Los grandes referentes, a los que muestran en la televisión todo el día, siguen siendo hombres así”.

Su novela llegará al cine en 2026

La autora es una escritora que podríamos definir como tardía —publicó su primer libro, Los olvidados del domingo, a los 48 años—, pero de gran éxito, visto el número de traducciones y ejemplares vendidos de todas sus obras.

Claude Lelouch y Valèrie Perrin en Cannes en la edición de 2025. (Manon Cruz/Reuters)

Su novela Cambiar el agua a las flores ahora se convertirá en película de la mano del director de la mítica Amélie, Jean-Pierre Jeunet, y contará con la actriz Leïla Bekhti en el papel protagonista. Según detalla la autora a Infobae, el rodaje comenzó el 5 de mayo y el estreno está previsto para 2026.

Perrin (1967), que está casada con Claude Lelouch (1937), icónico director francés ligado a los inicios de la Nouvelle Vague, ha tenido una larga carrera en el cine como fotógrafa y escenógrafa. Aunque no ha participado directamente en la escritura del guion, afirma que ha mantenido una relación cercana con Jeunet y ha tenido voz en la elección de la actriz protagonista. “Leí varias versiones del guion y di mis comentarios. Me escuchó mucho. Para mí era importante que Violette fuera interpretada por una actriz que me gustara, y Leïla Bekhti es una mujer excepcional”.