Primer vistazo a lo nuevo del creador de ‘Mi reno de peluche’: un drama sobre dos hermanos separados que se podrá ver en HBO Max

'Mi reno de peluche' (Netflix)

Fue una de las grandes sensaciones del año pasado, uno de esos nombres propios a tener en cuenta para el futuro, y ahora quiere hacer lo propio en una nueva plataforma y con una nueva serie. Hablamos de Half Man, una de las grandes apuestas televisivas internacionales para 2026 y creada por Richard Gadd. El drama de seis episodios reúne como protagonistas al propio Gadd, reconocido por su reciente éxito en Mi reno de peluche, y a Jamie Bell, en una historia inquieta sobre dos hermanos separados y redefinidos por la violencia, el tiempo y los secretos familiares. La serie estará disponible próximamente en HBO Max para Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, mientras que en Reino Unido e Irlanda llegará a través de BBC iPlayer, BBC One y BBC Scotland.

En las fotos de presentación se observa a Gadd radicalmente transformado para su personaje: luce una barba densa y un físico musculoso, una imagen que adelanta la intensidad y el compromiso físico del papel. Half Man sigue la turbulenta relación entre Niall (Bell) y Ruben (Gadd). El punto de partida, una boda donde el reencuentro de ambos desata una reacción violenta, sirve como excusa narrativa para explorar sus vidas a lo largo de casi cuarenta años, desde la adolescencia en la década de 1980 hasta el presente.

Si en Mi reno de peluche Gadd abordaba temas como el acoso, la compasión las relaciones sentimentales en los tiempos actuales, con Half Man dará un pequeño giro, aunque manteniendo esa mirada por los asuntos del día a día. La sinopsis destaca críticas sobre los modelos de masculinidad y el peso de la hermandad a través de una narrativa que alterna momentos dolorosos, duros, cómicos y desconcertantes. Mediante ese recorrido temporal, la serie aspira a retratar también la energía de una ciudad y de una época en constante cambio, abordando cuestiones familiares, sociales y existenciales.

Imagen de 'Half Man'

Éxito a la vista

El atractivo de Half Man reside también en la solidez de su reparto, que incluye a Stuart Campbell, Mitchell Robertson, Neve McIntosh, Marianne McIvor, Charlie De Melo, Bilal Hasna, Julie Cullen, Amy Manson, Philippine Velge, Stuart McQuarrie, Piers Ewart, Scot Greenan, Charlotte Blackwood y Calum Manchip, todos con papeles secundarios o recurrentes que completan el universo de los protagonistas.

La serie está creada, escrita y producida ejecutivamente por el propio Richard Gadd, bajo la dirección compartida de Alexandra Brodski y Eshref Reybrouck. La producción corre a cargo de Mam Tor Productions, una compañía de Banijay UK, y el proyecto cuenta con el apoyo de Screen Scotland. Para los mercados fuera de Reino Unido y los territorios de HBO, la distribución internacional queda en manos de Banijay Rights. El anuncio y las imágenes difundidas han elevado las expectativas sobre este ambicioso retrato generacional. Con estreno previsto para 2026, Half Man se perfila como uno de los títulos clave en el calendario de la ficción británica y europea de la próxima temporada.