España Cultura

Primer vistazo a lo nuevo del creador de ‘Mi reno de peluche’: un drama sobre dos hermanos separados que se podrá ver en HBO Max

El autor del gran éxito de Netflix se pasa a la competencia con este nuevo drama que él mismo protagoniza junto a Jamie Bell

David Pardillos

Por David Pardillos

Guardar
'Mi reno de peluche' (Netflix)
'Mi reno de peluche' (Netflix)

Fue una de las grandes sensaciones del año pasado, uno de esos nombres propios a tener en cuenta para el futuro, y ahora quiere hacer lo propio en una nueva plataforma y con una nueva serie. Hablamos de Half Man, una de las grandes apuestas televisivas internacionales para 2026 y creada por Richard Gadd. El drama de seis episodios reúne como protagonistas al propio Gadd, reconocido por su reciente éxito en Mi reno de peluche, y a Jamie Bell, en una historia inquieta sobre dos hermanos separados y redefinidos por la violencia, el tiempo y los secretos familiares. La serie estará disponible próximamente en HBO Max para Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, mientras que en Reino Unido e Irlanda llegará a través de BBC iPlayer, BBC One y BBC Scotland.

En las fotos de presentación se observa a Gadd radicalmente transformado para su personaje: luce una barba densa y un físico musculoso, una imagen que adelanta la intensidad y el compromiso físico del papel. Half Man sigue la turbulenta relación entre Niall (Bell) y Ruben (Gadd). El punto de partida, una boda donde el reencuentro de ambos desata una reacción violenta, sirve como excusa narrativa para explorar sus vidas a lo largo de casi cuarenta años, desde la adolescencia en la década de 1980 hasta el presente.

Si en Mi reno de peluche Gadd abordaba temas como el acoso, la compasión las relaciones sentimentales en los tiempos actuales, con Half Man dará un pequeño giro, aunque manteniendo esa mirada por los asuntos del día a día. La sinopsis destaca críticas sobre los modelos de masculinidad y el peso de la hermandad a través de una narrativa que alterna momentos dolorosos, duros, cómicos y desconcertantes. Mediante ese recorrido temporal, la serie aspira a retratar también la energía de una ciudad y de una época en constante cambio, abordando cuestiones familiares, sociales y existenciales.

Imagen de 'Half Man'
Imagen de 'Half Man'

Éxito a la vista

El atractivo de Half Man reside también en la solidez de su reparto, que incluye a Stuart Campbell, Mitchell Robertson, Neve McIntosh, Marianne McIvor, Charlie De Melo, Bilal Hasna, Julie Cullen, Amy Manson, Philippine Velge, Stuart McQuarrie, Piers Ewart, Scot Greenan, Charlotte Blackwood y Calum Manchip, todos con papeles secundarios o recurrentes que completan el universo de los protagonistas.

La serie está creada, escrita y producida ejecutivamente por el propio Richard Gadd, bajo la dirección compartida de Alexandra Brodski y Eshref Reybrouck. La producción corre a cargo de Mam Tor Productions, una compañía de Banijay UK, y el proyecto cuenta con el apoyo de Screen Scotland. Para los mercados fuera de Reino Unido y los territorios de HBO, la distribución internacional queda en manos de Banijay Rights. El anuncio y las imágenes difundidas han elevado las expectativas sobre este ambicioso retrato generacional. Con estreno previsto para 2026, Half Man se perfila como uno de los títulos clave en el calendario de la ficción británica y europea de la próxima temporada.

Temas Relacionados

Mi reno de pelucheNetflixHBO MaxSeriesSeries EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Sorpresa en el reparto de ‘Spider-Man: Brand New Day’: este es el nuevo actor que se ha incorporado al rodaje

Estuvo en la última entrega de ‘Misión Imposible’ y en una de las series de moda, pero ahora se une a Mark Ruffalo y Jon Bernthal para acompañar a Tom Holland

Sorpresa en el reparto de

‘Buenos días, tristeza’, el clásico de François Sagan: se estrena nueva película en Filmin y se reedita la polémica novela

La mítica obra vive una segunda juventud este verano gracias a una película inédita y el rescate de la obra original

‘Buenos días, tristeza’, el clásico

“Tengo un papel para ti”: La película que Alex de la Iglesia no hubiese rodado sin Carmen Maura vuelve a los cines 25 años después de su estreno

Este jueves 21 de agosto la cinta ganadora de tres Goyas en el 2000 vuelve a la pantalla grande con una versión remasterizada

“Tengo un papel para ti”:

Netflix recupera una de las adaptaciones más famosas de John Grisham: un thriller judicial protagonizado por Susan Sarandon

La plataforma acaba de incorporar a su catálogo una de las películas más populares de la década de los noventa

Netflix recupera una de las

La actriz revelación de ‘Weapons’ recuerda su polémico momento en la gala de los Oscar: “De ninguna manera íbamos a hacerlo”

Amy Madigan y su esposo y también actor Ed Harris protagonizaron uno de los episodios más controvertidos que se recuerdan

La actriz revelación de ‘Weapons’
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un abogado explica los cinco

Un abogado explica los cinco derechos que tienes ante la Policía: “Muchos no quieren que lo sepas”

La Justicia avala el desahucio de una madre y su hija menor en Cornellà a favor de una empresa dedicada a la compra y alquiler de viviendas

Nace una aplicación con la que puedes ir a bodas de desconocidos: “Es una alternativa moderna para financiar la ceremonia”

Así es la estafa de las multas de la DGT: la Policía explica cómo puedes detectarla

El turismo rural y la economía colapsan en Galicia y Castilla y León tras los incendios: “El cliente está cancelando por miedo. La situación es dantesca”

ECONOMÍA

Un funcionario de la Seguridad

Un funcionario de la Seguridad Social indica el mejor y el peor momento para solicitar la jubilación: “Las pensiones se revalorizarán”

Este es el precio de la gasolina este 21 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Un experto en estrategia empresarial explica la nueva tendencia en la mentalidad de los empleados: “La lealtad en el trabajo está muerta”

Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este jueves

El turismo rural y la economía colapsan en Galicia y Castilla y León tras los incendios: “El cliente está cancelando por miedo. La situación es dantesca”

DEPORTES

Rafa Nadal explica su rutina

Rafa Nadal explica su rutina diaria como extenista, de su entrenamiento a su dieta: “Si lo dejo para última hora, siempre hay excusas”

El FC Barcelona, entre la espada y la pared por la reapertura del Camp Nou y la visita de la UEFA para acoger los partidos de la Champions

El debut fantasma del Rayo en la Conference tras 25 años sin jugar en Europa: ni retransmisión por televisión ni público en las gradas

Ralf Schumacher tiene claro lo que debe hacer Aston Martin: “Si quieren ser campeones deben despedir a Stroll”

Juan Cruz podría utilizar como excusa la baja de paternidad para intentar salir del Leganés