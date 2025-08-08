HBO Max vuelve a incluir algunos de sus clásicos de animación: estas son todas las series que han regresado a la plataforma

HBO Max está retirando algunas de sus series clásicas de animación

Agallas, el perro cobarde, Scooby-Doo, Las Supernenas, Vaca y Pollo... todos estos nombres serán míticos para cualquiera que naciese en los años 90 y principios de los 2000, pero con el tiempo habían perdido su fuerza y dejado sonar. En aquellos años eran las estrellas de Cartoon Network, uno de los canales infantiles más importantes tanto en España como el resto del mundo, pero con la llegada del streaming la amplia oferta de series hizo que todos estos personajes se perdiesen en un gran océano. De hecho, sus series y películas han ido y venido a lo largo de estos años, hasta el punto de que nadie sabía realmente cómo encontrarlas. Hasta ahora.

Hace tan solo unos días que varios usuarios reportaron la salida de HBO Max de varios contenidos de animación, entre ellos algunas de las series ilustres de Cartoon Network. No había ni rastro de Agallas el perro cobarde o de Sccooby-Doo, uno de los personajes más insignes de la Warner animada. “Supongo que la nostalgia tiene fecha de expiración”, comentaban algunos usuarios en redes sociales, mientras que otros directamente se indignaban por el hecho de no poder volver a su infancia disfrutando de algún capítulo de las míticas series: “¿Por qué tiran así nuestra infancia?“.

El motivo detrás de este suceso no era otro que el de una reestructuración de contenidos por parte de la plataforma, dentro de los muchos planes de cambios por los que ha atravesado. Ha cambiado de nombre varias veces, se ha fusionado con otras compañías para aglutinar nuevos contenidos y marcas o incluso ha dejado de estrenar películas como Batgirl o Coyote vs ACME por temas de rentabilidad, y en todo ese proceso muchas series y películas se han perdido. Sin embargo, parece que han vuelto una vez más.

Scooby-Doo y Agallas el perro cobarde, dos de los afectados por la retirada de series de HBO Max

Un regreso lleno de escepticismo

“Han puesto en HBO Max en España El laboratorio de Dexter, Vaca y pollo, Ed Edd y Eddy, Agallas el perro cobarde, Las Supernenas (la original), Foster La casa de los amigos imaginarios, Chowder y Campamento Lazlo. Así, de repente, sin que nadie hable de ello. A disfrutar”, comentaba un usuario en X, dando el pistoletazo de salida a que muchos espectadores pudiesen reencontrarse con los tétricos relatos de Agallas, las disparatadas historias de Ed, Edd y Eddy o las emocionantes aventuras de Las Supernenas. Series que vuelven a estar de nuevo en el catálogo, pero a las que se suma una gran incógnita.

Porque la etapa que atraviesa la compañía detrás de la plataforma, y la serie de cambios que esta ha sufrido en los últimos meses, no aseguran ni mucho menos la permanencia de muchos de sus contenidos. Por ejemplo, un nuevo cambio en su estrategia podría llevar a todos estos personajes a quedarse fuera de nuevo, o por el contrario ir añadiendo algunas de las que falten y reunir a la familia Cartoon Network por algún aniversario u ocasión especial. En cualquier caso, los espectadores han de tomarse este regreso con precaución y disfrutar con moderación, porque con el streaming parece claro que nunca se sabe lo que puede pasar.