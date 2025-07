El personaje de ‘El diablo viste de Prada’ que no volverá para la secuela: este es el reparto confirmado por el momento

El diablo viste a la moda - Anne Hathaway - Stanley Tucci. (Disney/20th Century Studios)

El diablo viste de Prada ya tiene luz verde, pero su confirmación ha llegado acompañada de otra, la de que Adrian Grenier no participará en la secuela, marcando una diferencia notable respecto al reparto original del éxito cinematográfico de 2006. El actor de Entourage (El séquito), recordado por su papel como Nate Cooper, no estará presente en la esperada continuación, cuyo rodaje se ha puesto en marcha bajo el sello de 20th Century Studios y se prevé que continúe durante todo el verano.

La producción reúne nuevamente al trío protagónico integrado por Anne Hathaway, Meryl Streep y Emily Blunt, además de Stanley Tucci. Junto a ellos, regresan David Frankel en la dirección y Aline Brosh McKenna en el guion, ambos responsables de la primera entrega. Esta alineación había avivado la expectativa de un retorno completo del elenco principal, una idea desechada con la ausencia de Grenier.

El diablo viste de Prada está basada en la novela homónima de Lauren Weisberger, exasistente de Anna Wintour en Vogue. La historia original gira en torno a Andy Sachs, interpretada por Hathaway, quien logra un puesto como asistente de la poderosa Miranda Priestly, directora de la ficticia revista Runway. La película presentó un retrato del exigente entorno de la moda neoyorquina y de la relación desequilibrada entre Andy y su pareja, Nate.

La evolución de Andy dentro de la revista Runway llevó a un distanciamiento con Nate, un joven cocinero. Sus diferencias y desencuentros alcanzaron el punto culminante en el recordado episodio del cumpleaños olvidado de Nate, con Andy llegando tarde tras una emergencia laboral. El desenlace de la relación llegó cuando Andy, abrumada por las exigencias de su trabajo, decide dejar Runway y regresar a Nueva York. Allí, la última escena entre ambos insinúa una posible reconciliación, con Nate revelando sus planes para mudarse a Boston y perseguir el sueño de convertirse en chef, justo antes de que Andy asista a una entrevista de trabajo en un periódico.

Adrian Grenier en 'El diablo viste de Prada'

Un personaje “controvertido”

La figura de Nate Cooper generó debate entre los seguidores de la película. Muchos lo identificaron como el verdadero antagonista, al considerar que no apoyaba las aspiraciones profesionales de Andy. Años después, Grenier divulgó su percepción sobre ese rol: “Todos esos memes que surgieron me sorprendieron. No lo había pensado hasta que empecé a analizarlo, y quizá fue porque yo era tan inmaduro como Nate en ese momento, y en muchos sentidos él es muy egoísta y ensimismado, todo giraba en torno a él, no se esforzaba por apoyar a Andy en su carrera.” Sobre el episodio del cumpleaños, añadió: “Al final del día, es solo un cumpleaños, ¿no? No es el fin del mundo. Puede que yo haya sido tan inmaduro como él en ese momento, así que personalmente no veía sus defectos. Pero después de reflexionar y pensarlo mucho, he llegado a comprender la validez de esa perspectiva.”

La posibilidad de una continuación de El diablo viste de Prada ha sido objeto de especulaciones durante años. El director David Frankel explicó que el equipo creativo barajó ideas sobre cómo podría ser una secuela, aunque no existía una propuesta formal por parte del estudio. “Tuvimos una reunión en la que dijimos: ‘¿Qué podríamos hacer si hubiera una secuela?’ Quizá fue una tontería; sentimos que esta historia ya se había contado… Lauren eventualmente escribió otro libro que retoma la historia 15 años después. Llegamos a la misma conclusión, que simplemente seguir a los personajes no sería lo mismo”, relató. Por su parte, Weisberger no descartó la posibilidad de nuevas adaptaciones: “Ha habido muchas conversaciones al respecto. No diría que está fuera del ámbito de lo posible”.

Aline Brosh McKenna, encargada del guion en ambas entregas, ha señalado los cambios en la industria editorial y su influencia sobre la viabilidad de una secuela: “Las revistas y la publicación han cambiado tanto. Este es un periodo en el que [Andy] llevaba un libro físico a la casa de alguien todos los días para que pudiera hojearlo. Quizá todavía lo hagan, pero lo dudo. ¡Tuvo su momento!”. La secuela de El diablo viste de Prada, con estreno previsto para 2026, continuará la historia sin uno de los personajes que marcó la trama original y que durante años ha sido objeto de debate entre espectadores y críticos.