Emily Blunt revela los primeros detalles de ‘El diablo viste de Prada 2′: “Meryl Streep y yo siempre nos peleamos”

Imagen de 'El diablo viste de Prada'

Han pasado casi veinte años desde el estreno de El diablo viste de Prada y la noticia de una secuela confirma que el universo de la moda y las rivalidades icónicas volverán a la pantalla grande. Emily Blunt, quien encarnó a la ambiciosa Emily Charlton en la cinta original, adelantó detalles inéditos sobre esta segunda parte, que llegará a los cines el 1 de mayo de 2026 y promete reencontrar a los personajes con una industria del periodismo y la moda profundamente transformada.

Durante la gala anual del American Institute for Stuttering, Blunt compartió su entusiasmo por regresar a un papel que marcó un antes y un después en su carrera. Aunque destacó que aún no ha leído el guion, la actriz anticipó un nuevo enfrentamiento con Miranda Priestly, la poderosa editora interpretada por Meryl Streep. “¿Por qué Meryl y yo somos tan malas la una con la otra en cada película que hacemos? Siempre nos peleamos. No sé por qué. Esperemos que lo solucionemos. No estoy segura”, bromeaba la actriz, aludiendo a la tensión entre sus personajes, una de las claves del atractivo del filme original.

La relación profesional entre Blunt y Streep se ha extendido más allá de la saga de moda, con colaboraciones en producciones como Into the Woods y El regreso de Mary Poppins. Para esta secuela, Blunt mencionó también la curiosidad de sus hijas, Hazel y Violet, quienes podrían estar interesadas en visitar el set atraídas por el vestuario y el ambiente fascinante de la moda, detalle que subraya el magnetismo que este universo sigue ejerciendo sobre nuevas generaciones. El anuncio oficial de la secuela llegó en julio de 2024, casi dos décadas después de la primera película de 2006, que reunió en pantalla a Streep, Blunt, Anne Hathaway como Andy Sachs y Stanley Tucci en el papel de Nigel.

El diablo viste a la moda - Anne Hathaway - Stanley Tucci. (Disney/20th Century Studios)

Así será la secuela

En cuanto a la trama, la historia de El diablo viste de Prada 2 se situará en una realidad donde la franquicia editorial de Miranda Priestly atraviesa el declive de las publicaciones impresas. En este contexto, Priestly deberá negociar y lidiar con una Emily Charlton convertida en una influyente ejecutiva de un gran grupo de lujo, controlando los presupuestos publicitarios clave para la supervivencia de la revista. Esta dinámica sitúa a los personajes en una relación de fuerzas invertida respecto a la primera entrega y recupera la rivalidad con nuevos matices y objetivos. La película podría retomar también elementos de la novela secuela Revenge Wears Prada: The Devil Returns, donde Andy y Emily, ambas editoras de revistas exitosas, se reencuentran con Miranda irrumpiendo en sus vidas una vez más.

La película original se basó en la novela homónima de Lauren Weisberger y retrató el entorno implacable de la moda y la presión profesional a través de personajes carismáticos y frases que aún resuenan en la cultura popular. El lanzamiento de la secuela ha despertado la expectación de los fans, deseosos de descubrir cómo han evolucionado Andy, Emily, Miranda y Nigel dentro de un sector en plena transformación digital y bajo nuevos paradigmas de poder e influencia.

Emily Blunt lo resume en palabras sencillas: “Creo que a mis hijas les gustaría ir al set. Solo por la moda”. Así, la fusión de nostalgia, actualidad y un relato actualizado promete renovar el atractivo de la franquicia para viejos y nuevos espectadores. Con su estreno previsto para 2026, El diablo viste de Prada 2 se perfila como uno de los grandes eventos cinematográficos del año, reuniendo a un elenco emblemático en una historia que explora las sofisticadas luchas de poder en la industria de la moda contemporánea.