Oasis no vendrá a España en 2025: estas son las ciudades afortunadas para ver el reencuentro de los Gallagher

Imagen de un mural de Liam y Noel Gallagher de la banda británica Oasis en Mánchester, Reino Unido. EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

Oasis no vendrá a España en 2025. La revista británica NME ha publicado en exclusiva las fechas internacionales de su gira Oasis Live ‘25, y nuestro país no ha sido uno de los enclaves escogidos para el reencuentro de los hermanos Gallagher. Las fechas internacionales tendrán lugar en diversas ciudades de Estados Unidos, Asia, Australia, Latinoamérica y Canadá. Toronto, Chicago, Boston, Los Ángeles, Ciudad de México, Santiago de Chile, Buenos Aires, Sídney, Seúl, Tokio o Melbourne han sido algunas de las ciudades escogidas, según la noticia de la revista musical, para la gira internacional de Oasis. Un calendario que, de momento, no incluye ninguna ciudad europea fuera de las ya confirmadas en Reino Unido.

Si no has conseguido entradas para el más que esperado comeback de la banda británica, Don’t Look Back In Anger. Los hermanos Liam y Noel Gallagher regresarán a los escenarios (juntos, sí) por primera vez desde su separación en 2009. La banda británica que ha convertido las citas entre parejas heterosexuales en un oasis de reinterpretaciones de Wonderwall agotó todas las entradas de los 17 conciertos que anunciaron para el verano de 2025 en Reino Unido e Irlanda con la gira Oasis Live ‘25.

“Las armas han caído, las estrellas se han alineado, la gran espera ha terminado. Venid a verlo. No será televisado”. Con estas palabras anunciaron que, efectivamente, su feudo personal había encontrado un punto de, si no entendimiento, apaciguamiento. El anuncio sacó del letargo a todos los seguidores de la icónica banda (y personas con elevadas dosis de FOMO, acrónimo que hace referencia al Fear of missing out, el pavor a no decir que has estado o formado parte de un evento canónico).

Noticia en ampliación.