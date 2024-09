Oasis engrandece la leyenda de su regreso con la posible publicación de un nuevo disco: “Está terminado”

Merchandising de Oasis en una tienda de Londres, en Reino Unido, el pasado mes de agosto. REUTERS/Suzanne Plunkett

Si no has conseguido entradas para el reencuentro de Oasis, Don’t Look Back In Anger. Los hermanos Liam y Noel Gallagher regresarán a los escenarios (juntos, sí) por primera vez desde su separación en 2009. La banda británica que ha convertido las citas entre parejas heterosexuales en un oasis de reinterpretaciones de Wonderwall agotó todas las entradas de los 17 conciertos que anunciaron para el verano de 2025 en Reino Unido e Irlanda con la gira Oasis Live ‘25.

“Las armas han caído, las estrellas se han alineado, la gran espera ha terminado. Venid a verlo. No será televisado”. Con estas palabras anunciaron que, efectivamente, su feudo personal había encontrado un punto de, si no entendimiento, apaciguamiento. El anuncio sacó del letargo a todos los seguidores de la icónica banda (y a personas con elevadas dosis de FOMO, acrónimo que hace referencia al Fear of missing out, el pavor a no decir que has estado o formado parte de un evento canónico).

Las entradas para todos sus espectáculos en Reino Unido e Irlanda se pusieron a la venta el pasado sábado 31 de agosto, agotándose en cuestión de horas debido a la elevada demanda para ver a los Gallagher de nuevo reunidos. Los soldados caídos en la guerra de Ticketmaster para asistir a The Eras Tour (la gira más importante de la carrera de Taylor Swift con la que visitó España el pasado mes de mayo) tuvieron flashbacks de las batallas más sanguinarias. La cola virtual vaticinaba más de una frustración. Tras el furor, Oasis anunció dos nuevas fechas en Wembley: el 27 y 28 de septiembre, lo que sumaría un total de 19 conciertos.

A todo el interés mostrado por volver a ver a los Gallagher juntos sobre el escenario se suma un posible nuevo disco, una realidad que podría haber confirmado el propio Liam a través de sus redes sociales. “¿Es verdad que Oasis va a sacar un nuevo álbum?”, le preguntaron a través de X (antes Twitter). “Sí, ya está terminado”, respondió Liam. No sabemos si es ironía o no, pero lo que está claro es que ambos han regresado (o pretenden regresar) a lo grande.

El último disco de Oasis fue Dig Out Your Soul, lanzado en 2008: un año después, el dúo se separó para perseguir sus carreras en solitario después de los infinitos desencuentros que compartieron dentro y fuera del escenario. Más allá de los conciertos y toda la conversación generada, los hermanos que deberían asistir a un par de sesiones de anger management también han exprimido su imagen para marcas como Stone Island o promociones con el Manchester City.

Captura de X

¿Vendrá Oasis a España?

La expectación que el regreso de Oasis ha generado ha llevado a Liam y Noel a tener que aclarar una suerte de rumores que apuntaban a que serían cabeza de cartel del prestigioso festival de Glastonbury. De momento, los únicos conciertos que la banda dará en 2025 en Europa son los anunciados en Reino Unido e Irlanda, pero todo apunta a que la banda británica podría llevar la gira a otros países y continentes.

A través de una nota de prensa el conjunto ha confirmado que “hay planes para que Oasis Live ‘25 llegue a otros continentes fuera de Europa a finales del año que viene”. ¿Pasará la banda inglesa por nuestro país en 2026? Si los hermanos Gallagher consiguen mantener la cordialidad durante más de un año de gira, la posibilidad podría ser algo más que una simple especulación.

La gira de Oasis promete ser uno de los eventos musicales más anticipados del próximo año. Los conciertos se llevarán a cabo en grandes estadios como el Principality Stadium de Cardiff el 4 y 5 de julio, el Heaton Park de Mánchester los días 11, 12, 16, 19 y 20 de julio, y el Wembley Stadium de Londres los días 25, 26, 30 de julio, 2 y 3 de agosto y los recién añadidos conciertos del 28 y 29 de septiembre. El tour también llegará al Murrayfield Stadium de Edimburgo el 8, 9 y 12 de agosto, y concluirá en el Croke Park de Dublín el 16 y 17 de agosto.