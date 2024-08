¿Hambre de ‘La Casa del Dragón’? Estas son todas las series programadas del universo de ‘Juego de tronos’

Las fuerzas de Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower se enfrentan tras los sucesos de la primera entrega. Guerra y dragones en el épico conflicto inspirado en el universo de "Juego de tronos" (HBO Max)

Primera semana sin capítulo de La Casa del Dragón, y eso se nota. El final de la segunda temporada de la serie emitida en Max ha dejado un gran vacío tras de sí, pero también grandes preguntas. Qué pasará con los nuevos jinetes de dragón, con el fugado rey Aegon o con Alicent y su lealtad a la corona. Todas ellas tendrán que ser contestadas dentro de algún tiempo, ya que la serie no echará a rodar hasta 2025 y mínimo no verá la luz en la plataforma hasta al menos 2026. Mucho tiempo de por medio y mucho mono de el universo de George R.R. Martin, quien sin embargo tiene un as bajo la manga para todos los sedientos de nuevas aventuras.

Porque aunque los fans se hayan quedado sin La Casa del Dragón, y hayan visto como se cancelaba la serie continuación de Juego de tronos en torno a Jon Nieve, HBO prepara otras tantas series basadas en el mismo universo. Algunas ya están en marcha, otras aun le faltan los flecos y las demás aun son solo una idea en proceso de desarrollo. Mientras se espera que la tercera temporada de La Casa del Dragón se ponga en marcha, y que el propio George R.R. Martin concluya la novela de Vientos de invierno, todas las esperanzas están puestas en las siguientes series relacionadas con el mundo de Poniente.

El caballero de los Siete Reinos

La primera y más inmediata de las aventuras que podrán ver los seguidores de La Casa del Dragón será El caballero de los Siete Reinos, que en las últimas semanas ya ha ido moviendo ficha en cuanto a anuncios y primeros detalles. Para poner en contexto, está basada en una serie de historietas del propio George R.R. Martin que lleva el mismo nombre que la serie y contiene otras tres distintas: El caballero errante, La espada leal y El caballero misterioso.

El caballero de los Siete Reinos cuenta las aventuras de Dunk y Egg, apelativos para el caballero Sir Duncan el Alto y su fiel escudero Aegon, quien no es otro que un descendiente de la Casa Targaryen. Ambos se verán envueltos en torneos de justas y distintas batallas, y estarán interpretados por Peter Claffey y Dexter Sol Ansell, respectivamente. Para situarse, la historia se ambientará 70 años después de los eventos de La Casa del dragón y 90 antes de los de Juego de tronos, en el año 209 d.C. (después de la Conquista de Aegon, lo cual nos lleva a la siguiente serie en marcha).

La conquista de Aegon

La otra serie confirmada y en desarrollo, aunque tardará un poco más en ver la luz, es la de la Conquista de Aegon. Hace unos meses anunció a Mattson Tomlin como showrunner confirmando así que estaba en marcha, pero aun faltan por conocer nuevos detalles como la fecha de estreno o quiénes darán vida a los protagonistas. De salir adelante, esta producción sería casi más costosa que cualquier otra, ya que implicaría nuevos dragones y no precisamente de los pequeños, como hemos visto en La Casa del Dragón.

Porque la Conquista de Aegon fue el primer gran acontecimiento en la historia de Poniente, y el que marca la dinastía de los Targaryen hasta llegar a Daenerys en Juego de Tronos. Procedentes de la caída ciudad de Valyria, el jinete de dragón y sus hermanas (y esposas) Vinsenya y Rhaenys llegaron a Poniente dispuestos a conquistar las tierras con sus dragones y establecer un nuevo imperio. A uno de los dragones ya lo conocemos precisamente por La Casa del Dragón, Vhagar, pero el aliciente estaría en verlo mucho más joven y sobre todo en ver también a Meraxes y a Balerion, considerado el dragón más grande y temible de toda la historia de los Siete Reinos.

Nymeria y los 10.000 barcos

Yendo más lejos aún, en concreto más allá de Poniente -y quién sabe para qué año de estreno-, encontramos la tecera serie en discordia de las nuevas. Esta estaría centrada en Nymeria, una princesa rhoynar que acabaría convirtiéndose en soberana de Dorne. Valiente y guerrera al estilo de Arya Stark -no en vano bautizaría a su loba huargo en su nombre- Nymeria se hizo famosa por cruzar el Mar Angosto hasta llegar a Poniente huyendo del asedio de las ciudades valyrias, que habían vencido al príncipe Garin en batalla y amenazaban con masacrar a su pueblo.

Como si de Moisés se tratase, la leyenda dice que Nymeria cogió a toda la población rhoynar y la subió a 10.000 barcos, para finalmente llegar a Dorne donde se convertiría en la esposa del señor de Lanza del Sol, Mors Martell. La serie había elegido a Brian Helgeland como showrunner y, aunque en principio se anunció que no seguiría adelante, George R.R. Martin comentó hace poco que sí seguía en marcha. Habrá que esperar para ver si finalmente el proyecto llega a buen puerto, nunca mejor dicho.

Series animadas

Por último, pero no menos importante, hay hasta 4 series de animación relacionadas con el mundo de Juego de tronos en vías de desarrollo, aunque solo se conocen detalles de una de ellas. Esta estaría centrada en un personaje que conocen bien los seguidores de La Casa del Dragón: Corlys Velaryon (Steve Toussaint), señor de Marcaderiva, esposo de Rhaenys (Eve Best) y temido en los mares. Sobre su papel como la Serpiente Marina iría esta serie, de la cual se desconocen más detalles.

Sobre las otras tres series nada se sabe aún, aunque se especula con que una de ellas pueda estar centrada en El Imperio Dorado de Yi Ti, mucho más desconocido para el fan medio de Canción de Hielo y Fuego, ya que se ambienta muy atrás en el tiempo y lejos de Poniente, en un reino situado en la región de Yi Ti al este de Essos. El Imperio Dorado es el sucesor del Gran Imperio del Amanecer el cual, según la leyenda, cayó durante la Larga Noche, y es gobernado por un emperador que es adorado como un dios, aunque sus poderes e influencia en el reino han ido cayendo con los años. Muchas series por desarrollar, muchas historias por contar y, afortunadamente, mucho tiempo por delante. Lo que parece claro es que hay Juego de tronos para rato y por ende los fans pueden estar tranquilos.