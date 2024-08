Las grandes incógnitas que deja el final de ‘La Casa del Dragón’ para la próxima temporada

Imagen de 'La Casa del Dragón'

Se acabó, ya no habrá más dragones durante un tiempo. Al menos hasta 2026, que es para cuando está previsto el regreso de La Casa del Dragón en la que será su tercera temporada. Mientras tanto, los seguidores del universo de Juego de tronos podrán disfrutar de nuevas series, como El caballero de los Siete Reinos, pero en esa no podrán disfrutar de las colosales criaturas que protagonizan la serie de Max. Hasta que volvamos a ver a Rhaenyra, Daemon y compañía pasará un tiempo, pero el episodio final ha dejado mecha de sobra para especular con lo que está por venir.

El último episodio de esta segunda temporada, titulado La mujer que debía reinar, ha dejado sensaciones algo encontradas. La guerra está a punto de empezar, sí, ¿pero no lo estaba ya al final de la primera temporada? Esa es una pregunta que se han hecho muchos fans de La Casa del Dragón, quienes han visto como salvo momentos puntuales la serie apenas ha avanzado. No es del todo cierto, pues la temporada ha tenido batallas, muertes importantes y nuevos dragones, pero aun así ha dejado cierto sabor agridulce por su falta de una traca final, tal y como tenía acostumbrado a los espectadores Juego de tronos. Aun con todo, la serie ha dejado una serie de cuestiones en el aire que tendrán que resolver a partir de la tercera temporada y que a continuación pasamos a repasar.

Daemon y Rhaenyra, unidos por la profecía

La primera de todas y quizá la más importante sea la que pase por la figura de Daemon Targaryen (Matt Smith), en el que se habían concentrado todas las esperanzas después de ser uno de los mejores personajes de la primera temporada y sobre el que se han vertido ahora todas las frustraciones en esta entrega. Su larga estancia en el castillo de Harrenhal ha sido un quebradero de cabeza tanto para los espectadores como para Rhaenyra, que finalmente ha tenido que acudir a su encuentro.

Cabía la posibilidad de que la serie contraviniera los libros y que Daemon se postulase como aspirante al trono, pero finalmente ha sido su visión profética de lo que está por venir lo que le ha hecho cambiar de opinión, y reafirmarse en su lealtad a Rhaenyra por el bien de todos. No hay que olvidar que es el guerrero más feroz y experimentado, además de ser el jinete de Caraxes, el dragón más poderoso de Los Negros y el segundo de todo el reino después de Vhagar.

House of the Dragon - La casa del dragón - HBO - Max (HBO)

Alicent, traidora a la patria

Por otro lado, el último capítulo ha regalado un nuevo encuentro entre las dos grandes mujeres de la serie, Rhaenyra y Alicent, quienes ya se habían visto las caras a escondidas esta misma temporada en el tercer episodio. Esta vez es Alicent quien viaja a hurtadillas a Rocadragón para pedir audiencia con Rhaenyra, consciente de la ventaja que tiene ella después de encontrar nuevos jinetes de dragón para su causa. La otrora líder de Los Verdes y ahora una viuda sin apenas aliados en palacio le ruega a Rhaenyra misericordia, y le promete dejarla entrar en Desembarco del Rey si le perdona la vida a ella y sus hijos.

Una propuesta que sorprende a Rhaenyra, quien le hace ver que, aunque cumpliera su palabra, tendría que acabar con la vida de al menos Aegon II (Tom Glynn-Carney), ya que es su principal oposición al trono. Está por ver si mantiene su promesa y se convierte en una traidora para su causa, o por el contrario Alicent tiene un nuevo as bajo la manga.

Aegon, Larys y ¿Otto? a la fuga

Quizá la trama y personajes que más han pasado desapercibidos en este final de temporada, pero no por ello menos importantes. Después de la batalla de Reposo del Grajo, en la que quedaba completamente desfigurado por el ataque sorpresa de su hermano Aemond (Ewan Mitchell), Aegon se ha pasado casi toda la temporada recuperándose de sus heridas, incapacitado de por vida y sin apenas fuerzas para mantenerse en pie. Pero técnicamente sigue siendo el rey, y es por ello que Larys Strong (Matthew Needham) le aconseja que abandone la capital antes de que Rhaenyra o el propio Aemond acaben con su vida.

Tal y como sucede en los libros, Aegon huye junto a Larys para esconderse y coger fuerzas de cara a recuperar el trono en un futuro, aunque en la serie no se ve exactamente hacia dónde va la carreta que los escolta. Al contrario que en Fuego y sangre, Aegon ya no cuenta con un dragón a su cargo y está en condiciones mucho peores, así que su regreso al trono no será en absoluto fácil. Por otro lado, la imagen de Otto Hightower (Rhys Ifans) también da lugar a especulaciones, después de ser depuesto como Mano del Rey por Aegon II y de ser reclamado de nuevo por Aemond cuando se convierte en regente. El regreso de Otto será clave en el devenir de la guerra que está por llegar.

Daeron y Tessarion, nuevos aliados

Por último, pero ni mucho menos importante, los planos finales del octavo episodio confirman el que era un secreto a voces. La tercera temporada mostrará de una vez por todas a Daeron Targaryen, el cuarto hijo de Viserys y Alicent y el que se antoja como nuevo aliado indispensable para los Verdes en sus aspiraciones, ya que es nada menos que jinete del dragón Tessarion. Apodado Daeron el Osado, es un personaje del que ya se ha hablado en varios episodios y que el propio hermano de Alicent definía como amable y de gran corazón.

Aunque Rhaenyra no parece tenerlo en cuenta por su falta de experiencia y el tamaño de su dragón, lo cierto es que ya se puede ver a Daeron -no aun al actor, quien seguramente se anuncie en los próximos meses con el comienzo del rodaje- desfilar a lomos de su dragón junto a las tropas de los Hightower. Daeron y Tessarion serán una de las grandes bazas de la próxima temporada, especialmente para nivelar el nivel de dragones por parte de ambos bandos, aunque aun quedan muchas sorpresas por ver en la próxima temporada de La Casa del Dragón.