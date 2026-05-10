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El Gobierno manda un informe a Clavijo para explicarle que no hay riesgo de que un roedor portador del hantavirus llegue a Canarias a nado

El Oligoryzomys longicaudatus vive en áreas boscosas y rurales del sur de Chile y Argentina, alejadas de puertos y costas

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El crucero MV Hondius en el puerto de Granadilla de Abona. (Reuters/Montaje Infobae)
El crucero MV Hondius en el puerto de Granadilla de Abona. (Reuters/Montaje Infobae)

El Ministerio de Sanidad ha descartado la posibilidad de que el roedor Oligoryzomys longicaudatus, conocido como ratón colilargo patagónico y principal reservorio del virus Andes, pueda llegar o establecerse en España. Esta afirmación figura en el último informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) al que ha tenido acceso Infobae y en el que se recalca que no existe riesgo de introducción de este animal ni de transmisión de la enfermedad por vía roedor-humano en territorio español.

Según el documento, el Oligoryzomys longicaudatus vive en áreas boscosas y rurales del sur de Chile y Argentina, alejadas de puertos y costas, y sus hábitos hacen inviable su presencia en Europa. El informe, emitido tras el brote de enfermedad por virus Andes detectado en el crucero MV Hondius, responde también a las afirmaciones del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, quien durante la madrugada planteó la posibilidad de que una rata pudiera nadar desde el barco hasta la costa de Tenerife.

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Según las autoridades españolas y la OMS, el brote a bordo ha provocado al menos seis infecciones confirmadas y tres fallecidos relacionados con la cepa andina del hantavirus, una variante poco frecuente capaz de transmitirse entre personas en contactos muy estrechos.

El Ministerio de Sanidad subraya que las inspecciones realizadas en el MV Hondius descartaron la presencia de roedores a bordo. El buque, según la declaración marítima de sanidad, opera bajo condiciones higiénicas adecuadas y cuenta con instalaciones modernas que impiden la aparición de nichos para estos animales. “No se considera esperable la transmisión por exposición a roedores a bordo del crucero”, recoge el informe. Además, el documento destaca que el colilargo patagónico no coloniza zonas portuarias ni áreas próximas a la costa, y carece de capacidad para desplazarse nadando desde un buque hasta tierra firme.

Polémica con el presidente de Canarias

En la madrugada del sábado, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, trasladó a la ministra de Sanidad, Mónica García, sus dudas sobre el riesgo sanitario asociado a la llegada del crucero a las islas. Clavijo remitió mensajes en los que compartía opiniones generadas por inteligencia artificial, donde se aseguraba que “las ratas son excelentes nadadoras y pueden sobrevivir en el agua durante largos periodos, incluso hasta tres días seguidos”. El dirigente pedía garantías adicionales y la evacuación de todos los pasajeros en la misma jornada para minimizar cualquier riesgo.

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Las autoridades sanitarias españolas niegan que esa hipótesis sea plausible. El informe del CCAES recalca que, de haberse producido una colonización por roedores, seguirían detectándose nuevos casos a bordo, circunstancia que no se ha producido tras la implementación de medidas de control y aislamiento. “No se han detectado nuevos casos desde que se han establecido las medidas necesarias para el control de la infección y evitar la transmisión por vía aérea”, precisa el texto.

El Oligoryzomys longicaudatus es un animal nocturno, trepador y habitante de entornos rurales, como bosques y granjas, donde encuentra alimento y refugio. Su distribución geográfica se limita a regiones australes de Sudamérica y, según el Ministerio de Sanidad, no puede sobrevivir ni reproducirse en el contexto urbano o portuario europeo. El informe recuerda que más de 500 cruceros al año parten de Argentina y Chile, donde habita el reservorio natural del virus, sin que hasta ahora se haya producido un brote de esta enfermedad en Europa.

Una persona con equipo de protección individual (EPI) junto a responsables sanitarios en el puerto de Granadilla de Abona. (REUTERS/Hannah McKay)
Una persona con equipo de protección individual (EPI) junto a responsables sanitarios en el puerto de Granadilla de Abona. (REUTERS/Hannah McKay)

El Gobierno considera remota la posibilidad de que el virus Andes se introduzca en la península o en las islas por la vía de su reservorio animal. La hipótesis más respaldada por los técnicos sanitarios es que varios pasajeros del MV Hondius se contagiaron durante su estancia previa en Argentina, donde el virus es endémico, y que la transmisión posterior entre personas se produjo a bordo. Las autoridades recalcan que la vigilancia epidemiológica sigue activa, pero insisten en que el riesgo de colonización de la fauna local por el roedor patagónico es inexistente.

En una entrevista en RTVE, el director general y científico del Instituto de Salud Global de Barcelona, Quique Bassat, al ser preguntado sobre esta cuestión que planteaba Clavijo ha asegurado que este tipo de comentarios “no provienen de expertos”, negando así su hipótesis. “El operativo es modélico, se está coordinando con 23 países diferentes y tengo confianza absoluta de que se están haciendo las cosas muy adecuadas”, ha afirmado.

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