España

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Guardar
Google icon
Por 0.50 euros puedes participar en cualquiera de los sorteos diarios de la Triplex de la Once (Infobae)
Por 0.50 euros puedes participar en cualquiera de los sorteos diarios de la Triplex de la Once (Infobae)

Conoce enseguida los ganadoresdel sorteo 1 de las 10:00 horas de la Triplex de la Once de este domingo 10 de mayo celebrado por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías españolas que entrega varios euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

PUBLICIDAD

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

PUBLICIDAD

Combinación ganadora de la Triplex de la Once

Fecha: 10 de mayo.

Tipo: Sorteo 1 de las 10:00 horas.

Combinación ganadora: 0, 8, 5.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

¿No sabes como jugar la Triplex de la Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)
¿No sabes como jugar la Triplex de la Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de EspañaTriplex de la ONCE España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sanidad confirma que los pasajeros del ‘MV Hondius’ siguen asintomáticos y destaca la eficacia del operativo de fondeo “pese a las dificultades”

La ministra Mónica García ha explicado que los primeros pasajeros en desembarcar serán los 14 ciudadanos españoles y un médico de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

Sanidad confirma que los pasajeros del ‘MV Hondius’ siguen asintomáticos y destaca la eficacia del operativo de fondeo “pese a las dificultades”

El Gobierno impone la entrada del crucero ‘MV Hondius’ por motivos de seguridad pese a la oposición de Canarias

El buque, en el que se ha registrado un brote de hantavirus, ha entrado sobre las 6:00 en el puerto de Granadilla de Abona, al sur de Tenerife

El Gobierno impone la entrada del crucero ‘MV Hondius’ por motivos de seguridad pese a la oposición de Canarias

El escenario incierto si un buque o un avión europeo son atacados en Ormuz por la indecisa interpretación de la defensa mutua: “Estrictamente, no son territorio”

Los líderes de la UE discutieron sobre el artículo 42.7 en uno de sus últimos encuentros, debido a que no está claro su alcance

El escenario incierto si un buque o un avión europeo son atacados en Ormuz por la indecisa interpretación de la defensa mutua: “Estrictamente, no son territorio”

El restaurante con cachopo y croquetas de cabrales en el único pueblo de España inaccesible en coche: “La mercancía se subía con burros y mulos”

Escondido en el corazón de los Picos de Europa y ubicado a 649 metros sobre el nivel del mar, el pueblo de Bulnes solo es accesible a pie o en funicular

El restaurante con cachopo y croquetas de cabrales en el único pueblo de España inaccesible en coche: “La mercancía se subía con burros y mulos”

Las empresas invierten en sus trabajadores cuando es más difícil despedirles: tras la reforma laboral de 2022 la formación se quintuplicó

Antes de la reforma, solo el 5% de las ofertas de empleo temporal en España incluía formación a cargo de la empresa, frente al 14% de las ofertas con contrato indefinido, según un estudio

Las empresas invierten en sus trabajadores cuando es más difícil despedirles: tras la reforma laboral de 2022 la formación se quintuplicó
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La socialista María Jesús Montero pide dinero para la campaña andaluza a cambio de una rentabilidad superior incluso que la de las Letras del Tesoro

La socialista María Jesús Montero pide dinero para la campaña andaluza a cambio de una rentabilidad superior incluso que la de las Letras del Tesoro

La Armada refuerza su papel en la lucha contra el narcotráfico en la costa española: despliega una fragata y helicópteros

Juanjo Jiménez, mecánico: “Cuando pones el aire acondicionado de tu coche, ¿sale olor de la ventilación como a podrido? Así puedes evitarlo"

Marlaska defiende su gestión en la lucha contra el narcotráfico: “Hemos puesto más medios que nunca”

Saif Abukeshek, el activista español de la Flotilla retenido por las autoridades israelíes desde el 30 de abril, será liberado “en las próximas horas”, según Albares

ECONOMÍA

Las empresas invierten en sus trabajadores cuando es más difícil despedirles: tras la reforma laboral de 2022 la formación se quintuplicó

Las empresas invierten en sus trabajadores cuando es más difícil despedirles: tras la reforma laboral de 2022 la formación se quintuplicó

De la subida del SMI a la transparencia salarial: la avalancha de reformas laborales del Gobierno afectará a 22 millones de trabajadores y 3 millones de empresas

Sale a la venta el famoso apartamento de ‘Emily en París’: 3. 5 millones de euros en pleno Barrio Latino de la capital francesa

La villa de 20 millones de euros que domina el Mediterráneo: piscinas climatizadas, vistas panorámicas y diez baños

Casas prefabricadas de madera: alternativas baratas y sostenibles a la vivienda tradicional que superan los 100 metros cuadrados por menos de 40.000 euros

DEPORTES

El exjugador del club blanco Tote analiza el Clásico: “El Madrid no tiene ya nada que perder y en estas situaciones es peligroso”

El exjugador del club blanco Tote analiza el Clásico: “El Madrid no tiene ya nada que perder y en estas situaciones es peligroso”

Marc Márquez sale volando de su Ducati en la carrera al Sprint y es declarado “no apto” para correr: “Ese tornillo me hace fallar”

Arbeloa busca dar por cerrada la crisis del vestuario del Real Madrid: “No voy a quemar a mis jugadores en una hoguera pública, no se lo merecen”

Valdebebas arde antes del Clásico: peleas, sanciones históricas y un vestuario roto en el peor momento para el Real Madrid

Tchouaméni lanza un comunicado y se disculpa con sus compañeros y afición: “Estos incidentes no son dignos del Real Madrid”