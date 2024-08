El protagonista de ‘Juego de tronos’ desvela qué falló con el final de la serie: “Se cometieron algunos errores”

(HBO)

Durante muchos años fue el gran protagonista de una serie en la que lo normal era no sobrevivir de una temporada a otra. El Jon Nieve de Kit Harington no solo logró permanecer durante las ocho temporadas de la ambiciosa producción de HBO, sino que además, fue el único que lo hizo después de estar muerto. Con tanto protagonismo a sus espaldas, no es de extrañar que el intérprete sea voz más que autorizada en materia de Juego de tronos, y es por ello que finalmente se ha pronunciado sobre el polémico final de la serie.

Por poner en contexto, el final de la serie basada en las novelas de George R.R. Martin fue algo decepcionante no tanto por el desenlace en sí, sino por su forma de llegar hasta ahí. Las últimas temporadas de la serie fueron recortadas y las duraciones de los capítulos aumentadas en contraste, haciendo que cada episodio resultase una espectacular superproducción, pero no tanto un desarrollo coherente y un espacio para los personajes. Con tanta batalla por disputar y tan poco tiempo para narrar, la serie se dejó llevar apresuradamente y es por eso que los fans encontraron la conclusión de la misma algo agridulce. Juego de tronos concluyó el 20 de mayo de 2019 con El trono de hierro, sexto capítulo de la octava temporada y último de la serie.

“Creo que si hubo algún fallo con el final de Juego de tronos, es que estábamos todos tan jodidamente cansados que no podíamos haber seguido más tiempo. Así que entiendo que algunas personas pensaran que fue apresurado y podría estar de acuerdo con ellos. Pero no estoy seguro de que hubiera otra alternativa. Miro mis fotos de la última temporada y parezco exhausto. Parecía agotado. No me quedaba otra temporada”, asegura Harington en una reciente entrevista para GQ. El actor iba más allá, intentando explicar qué es lo que pudo fallar y reconociendo por qué los fans de la serie quedaron algo decepcionados. “Todo el mundo tiene derecho a opinar. Creo que se cometieron errores, en cuanto a la historia, quizá hacia el final. Creo que hubo algunas decisiones interesantes que no funcionaron”.

Kit Harington dio vida a Jon Nieve en 'Juego de tronos'

Qué ocurrió con su serie

Había otro tema sobre el que preguntar al actor británico, y es el de la serie que HBO iba a desarrollar en torno a su personaje. Dentro de las muchas propuestas que se pusieron sobre la mesa, el spin-off de Jon Nieve parecía una de las series favoritas junto a La Casa del Dragón. Finalmente esta última pudo ver la luz, pero no así la producción que iba a suponer la primera continuación de la serie tras su final. El motivo por el que esta serie no salió adelante fue aducido precisamente a los guiones, a que faltaba una historia que diese sentido al personaje a hiciese avanzar la narrativa más allá de las novelas de George R.R. Martin. Ahora Harington da su propia visión de los hechos.

“Me llamaron de HBO y dijeron ‘¿te lo pensarías?’. Mi primera reacción fue decir que no. Entonces pensé que podría haber una historia interesante e importante sobre un soldado después de la guerra. Sentí que podría quedar algo por decir, y una historia que contar de manera muy limitada. Pasamos un par de años yendo y viniendo para desarrollarlo. Y nada nos entusiasmaba lo suficiente. Al final, me eché atrás y dije: ‘Creo que si seguimos presionando y desarrollándolo podríamos acabar con algo que no sea bueno. Y eso es lo último que todos queremos’”, revela el británico, quien finalmente se echó a un lado del proyecto.