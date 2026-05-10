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Sanidad confirma que los pasajeros del ‘MV Hondius’ siguen asintomáticos y destaca la eficacia del operativo de fondeo “pese a las dificultades”

La ministra Mónica García ha explicado que los primeros pasajeros en desembarcar serán los 14 ciudadanos españoles y un médico de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

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La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que los profesionales de Sanidad Exterior que han accedido a las 07.30 horas de este domingo al MV Hondius, que permanece fondeado en el Puerto de Granadilla (Tenerife)

Médicos del Servicio de Sanidad Exterior han subido ya a bordo del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus y fondeado en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife), para desembarcar a sus pasajeros a lo largo de este domingo. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que el fondeo del barco ha sido un éxito “a pesar de todas las dificultades” y de todas “las oposiciones”, y ha añadido que los primeros pasajeros en desembarcar serán los 14 ciudadanos españoles y un médico de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La ministra ha explicado ante la prensa que tras el vuelo que trasladará a los españoles al Hospital Gómez Ulla de Madrid saldrá otro avión de Países Bajos con pasajeros de Alemania, Bélgica y Grecia, entre otros. El último vuelo se producirá mañana lunes con pasajeros de Australia, según ha señalado, al tiempo que ha recordado que se trata de un operativo inédito.

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Ese último vuelo procedente de Australia “es el más complejo”. En él viajarán " seis personas de Australia, Nueva Zelanda y otras zonas de Asia", ha añadido García, que ha insistido en que la llegada del buque se ha producido con total normalidad “pese a todas las complicaciones”. “Nada nos a va a distraer para que este operativo tenga éxito. Es hora de que nos dejen trabajar y que se culmine con éxito este operativo”, ha añadido desde el puerto de Granadilla de Abona.

(Con información de agencias)

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