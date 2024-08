Así es el primer tráiler de ‘El Caballero de los Siete Reinos’, el nuevo ‘spin-off’ de ‘Juego de Tronos’

Primera imagen de 'El caballero de los Siete Reinos'

La fiebre por Juego de tronos no ha muerto, es más, sigue expandiéndose. Tras el final de la segunda temporada de La Casa del Dragón, Max ha desvelado el primer tráiler del nuevo spin-off del universo de Poniente. Se trata de El Caballero de los Siete Reinos, una ficción que bebe del universo fantástico creado por el escritor George R.R. Martin. El pasado mes de junio, la plataforma mostró la primera imagen del nuevo proyecto, pero ahora ha desvelado el adelanto de esta nueva producción que llegará en 2025, y que se adentrará en las aventuras del caballero Dunk y su escudero Egg, detrás de cuya figura se esconde un joven de alto linaje.

Max ha desvelado estas primeras imágenes de El Caballero de los Siete Reinos en un vídeo de presentación en el que ha alardeado de algunos de los estrenos más importantes que aparecerán en su catálogo en los próximos meses, entre ellos, la nueva temporada de And just like that..., el estreno de Dune: Profecía, los nuevos episodios de Industry, It: Welcome to Derry o las nuevas temporadas de las aclamadas The White Lotus y The Last of Us.

Peter Claffey será el encargado de dar vida a Duncan el Alto, conocido como Dunk, el caballero que protagonizará esta nueva entrega conectada con Juego de Tronos. Egg será interpretado por Dexter Sol Ansell, actor que se dio a conocer como la versión joven de Coriolanus Snow en Los juegos del hambre y que se ha sometido a un drástico cambio para poder encarnar al personaje. Esta obra recoge la trilogía formada por tres historias distintas: El caballero errante, La espada leal y El caballero misterioso.

Ansell y Claffey darán vida a los dos protagonistas, pero no estarán solos en esta ficción que cuenta con George R.R. Martin e Ira Parker como guionistas y productores ejecutivos, siendo esta última la que ejerce de showrunner y máxima responsable de la producción. No se trata de la única serie en desarrollo, ya que también se confirmó que estaba en marcha otra producción sobre la Conquista de Aegon Targaryen.

Meet Dunk and Egg.



A sneak peek of the @HBO Original Series #AKnightOfTheSevenKingdoms, coming in 2025 to Max. pic.twitter.com/n3GrJShydY — Max (@StreamOnMax) August 5, 2024

Nuevos actores y directores

El rodaje de El Caballero de los Siete Reinos ya ha comenzado en Belfast, Irlanda del Norte, una localización más que conocida por los seguidores de Juego de Tronos. Otro de los datos a tener en cuenta de cara a su estreno es que la serie se ambientará en una época más cercana a Juego de tronos que La Casa del Dragón: tan solo 100 años antes de los acontecimientos de la primera temporada. No habrá personajes del todo familiares, pero sí casas ilustres como los Baratheon, los Stark o, por supuesto, los Targaryen, que vuelve a ser la casa dominante en esta entrega.

Completan el reparto Finn Bennett (True Detective), que dará vida a Aerion ‘Llamabrillante’ Targaryen, Bertie Carvel (Doctora Foster) como Baelor ‘Rompelanzas’ Targaryen o Sam Spruell (El rey proscrito) como Maekar Targaryen, quien se acabará convirtiendo en rey de Poniente durante el desarrollo de las historias de Dunk y Egg. Además de los Targaryen, también se han confirmado otros intérpretes como Tanzyn Crawford o Daniel Ings, quienes darán vida a una joven dorniense de gran importancia y a un caballero Baratheon que se cruzará en el camino del caballero y su escudero.