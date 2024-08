James Cameron revela que está trabajando en una nueva película de ‘Terminator’ y da nuevos detalles de las próximas ‘Avatar’

James Cameron en el rodaje de 'Terminator'

Es de esos directores que cada vez que habla no deja indiferente a nadie. No hablamos de Ridley Scott, aunque bien podría ser. Tampoco de David Lynch, quien ha sido noticia recientemente por los rumores sobre su retirada. Solo queda una posibilidad entonces y esa es James Cameron. Cada vez que el cineasta habla sube el pan y en esta ocasión no ha sido distinto, ya que ha dado las claves de algunos de los proyectos más interesantes que están por venir. Uno de ellos ni siquiera se conocía, y su revelación podría suponer una gran noticia para los cinéfilos. Y en concreto para los fans de Terminator.

Durante una reciente entrevista y al amparo del estreno de la nueva película de Alien, saga que él mismo popularizó con Aliens: el regreso -secuela de la entrega original dirigida por Ridley Scott-, el director accedió a dar detalles de sus próximas películas. Al ser preguntado por la serie Terminator Zero, la serie que llega a Netflix a finales del mes de agosto, el actor desvelaba que está trabajando en su propio proyecto de Terminator, algo que se desconocía por completo hasta la fecha.

Parece interesante (en referencia a Terminator Zero). Mi relación con esto es muy parecida a la de Las crónicas de Sarah Connor: que otras personas hilen historias en un mundo que yo he puesto en marcha me parece interesante. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué les intriga? ¿Hacia dónde se dirigen? Parece que están volviendo a la raíz del Día del Juicio -la guerra nuclear- y si se trata de una línea temporal definitiva. Tengo curiosidad por ver qué se les ocurre. Yo estoy trabajando en mi propio Terminator ahora mismo. No tiene nada que ver con eso. Como con Las crónicas de Sarah Connor, ocasionalmente tocaron cosas con las que había estado jugando de forma completamente independiente. Así que hay algo de curiosidad. No es una curiosidad ardiente, pero, obviamente, estaría bien que tuviera éxito”, afirmaba el director, quien dirigió las dos primeras entregas de la saga protagonizada por Arnold Schwarzenegger.

Imagen de 'Avatar: el sentido del agua'

Terminator y Avatar

Cameron se negaba a dar más detalles en cuanto a este proyecto que se mantiene en secreto: “Es algo totalmente clasificado. No quiero tener que mandar un agente robótico potencialmente peligroso si hablaras de ello, incluso retroactivamente”, bromeaba el director. Sin embargo, el cineasta sí daba nuevos detalles sobre las próximas entregas de Avatar, que es irónicamente lo que le ha mantenido ocupado durante tanto tiempo como para no desarrollar proyectos como el de Terminator antes.

La saga Avatar está en este momento ultimando sus preparativos y si todo marcha bien verá la luz a finales del año que viene, bajo el título de Avatar: Fire and Ash. No obstante, quedaba por saber si James Cameron continuaría dirigiendo el resto de entregas programadas, que no eran precisamente pocas. Aunque se había especulado con la posibilidad de que Cameron ya no estuviera al frente de una cuarta y quinta entrega, el director disipa las dudas. “Claro. Absolutamente. Quiero decir, van a tener que detenerme. Tengo mucha energía, me encanta hacer lo que hago. ¿Por qué no lo haría? Y están escritos, por cierto. Acabo de releer ambos hace un mes. Son historias increíbles. Tienen que hacerse. Mira, incluso si me atropella un autobús y estoy en con un pulmón de acero, alguien más va a hacerlo”. Palabra de James Cameron.