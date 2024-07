Los mejores estrenos de la semana: de ‘Twisters’ a ‘Padre no hay más que uno 4′

'Twisters', 'Padre no hay más que uno 4' o 'De naturaleza violenta', algunos de los estrenos destacados de la semana

El mes de julio entra en su ecuador y es por ello que el cine saca su artllería pesada. Después de una semana con estrenos tan interesantes como Bikeriders: la ley del asfalto o Fly to the moon con Scarlett Johansson, nuevas películas llegan a la cartelera para seguir haciendo llevadero el calor. Y hablamos de artillería pesada porque los títulos de esta semana no podrían ser más idóneos para las fechas que corren. Aventuras familiares, tornados, terror... y mucha agua.

Porque sí, esta es la semana en la que aparecen nombres como Glen Powell -hombre del año por Hit Man- o Santiago Segura, que siempre acude a la llamada del cine para hacer que la gente vaya a las salas a ver alguna de sus películas. En este caso, ambos hombres presiden la nueva cartelera, aunque también hay lugar para un nuevo hit de terror, la nueva película de Hong Sang-Soo o el regreso de Pierce Brosnan a empuñar una pistola tantos años después de haber dado vida a James Bond.

In Water

No, no estamos bromeando. Tan solo una semana después de que estrenase Nuestro día, el director surcoreano Hong Sang-Soo vuelve a lanzar una película en nuestro país. En este caso se trata de In Water, una película que es puro Sang-Soo pero que cuenta con una peculiaridad, y es que está filmada de forma desenfocada, completamente adrede para buscar unas sensaciones en el espectador diferentes y que ayudan a entender mejor a los personajes de la película. En ella se cuenta además una historia metacinematográfica en gran medida, la historia de un joven actor que decide rodar un cortometraje con un pequeño equipo en la isla de Jeju, la cual empieza a explorar hasta que se encuentra con otra persona que también vaga por la isla.

Imagen de 'In Water' (Está desenfocada, sí. Es así)

Twisters

Han pasado casi treinta años del estreno de Twister, aquella noventera película con Helen Hunt, Bill Paxton y Cary Elwes sobre un grupo de científicos en plena carrera por encontrar los mayores tornados para poder estudiarlos y ser los primeros. Tanto tiempo después la misma idea llega con un nuevo trío, el conformado por Daisy Edgar-Jones, Glen Powell y Anthony Ramos, todos ellos jóvenes promesas que se ponen a la orden Lee Isaac Chung (Minari). Aunque la historia pueda resultar de sobra conocida, los críticos han alabado los espectaculares efectos especiales del filme, así como de la química entre sus protagonistas. ¿Acabará superando la fama de la propia película original?

"Tornados" aborda el cambio climático con un enfoque más grave y realista que su predecesora. (Crédito: Warner Bros.)

De naturaleza violenta

No tiene sustos, pero no por ello da menos miedo. De naturaleza violenta es una de las películas por las que se está diciendo que este está siendo el año del terror, un slasher diferente que lleva a lugares de lo más oscuros. En ella se cuenta la historia de un grupo de jóvenes que se encuentran un medallón y se quedan con él, sin saber que con ello están despertando a un asesino en serie de entre los muertos. Dispuesto a recuperar su amuleto, este no-muerto irá uno por uno asesinando a este joven.

Una escena de 'De naturaleza violenta', la película de Chris Nash que ha revolucionado las salas de cine estadounidenses (Selecta Visión)

Fast Charlie

Pierce Brosnan vuelve empuñar un arma, aunque ya no sea el agente 007. El británico se pone en la piel de Charlie Swift, un veterano sicario que trabaja para una mafia de Orlando. Sin embargo, un repentino cambio de lealtad lleva a Charlie a verse involucrado en una gran guerra en la que no tiene aliados. O eso cree, porque encontrará su mayor apoyo en el persona más insospechada: la ex esposa de su última víctima como parte de la mafia. Además, Fast Charlie tiene también el aliciente de contar con el difunto James Caan, el icónico actor de otra película sobre la mafia como El padrino.

Imagen de 'Fast Charlie'

Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda

Santiago Segura es, desde hace años, todo un símbolo de taquillazo. El director de la saga Torrente dio un cambio de rumbo en su carrera con Padre no hay más que uno, que se ha terminado convirtiendo en una de las franquicias más fructíferas del cine español más reciente. Con su cuarta entrega, Campanas de boda, la familia García Loyola recibe una gran sorpresa: la hija mayor, Sara (Martina D’Antiochia) acaba de cumplir 18 años y está a punto de casarse con su novio, Ocho (Diego García-Arroba, más conocido como ‘El cejas’). Encabezada por el patriarca, Javier (Santiago Segura), la familia tendrá que afrontar esta sorpresa con más ilusión que nervios.

Imagen de 'Padre no hay más que uno 4'