Avance de ‘Valle Salvaje’ del viernes 31 de julio: Petra toma una decisión sobre el hijo de Adriana y Mercedes cambia para siempre

Avance semanal de 'Valle Salvaje’ del 27 al 31 de julio (RTVE)

Guardar

Valle Salvaje encara el final de julio con una semana que ha puesto contra las cuerdas a varios de sus personajes más importantes. Mercedes, Rosalía, Rafael, Dámaso, Enriqueta, Luisa y Bárbara han sostenido una trama que ha ido tensándose día a día, acumulando sospechas, heridas y decisiones que ya no pueden aplazarse. Todo lo ocurrido desde el lunes desemboca en un viernes que la serie presenta como uno de los capítulos más decisivos y enigmáticos de la temporada.

La semana arrancó con un conflicto que dejó claro que nada volverá a ser igual. El negocio secreto de Nicolás y Atanasio salió a la luz, trasladando la tensión del terreno sentimental al laboral y obligando a Matilde a reaccionar ante unos planes que afectan directamente a su futuro. Enriqueta, cada vez más acorralada por las deudas, presionó a Hernando para que asumiera unos pagos que están hundiendo a la familia, mientras Bárbara discutía con Luisa tras descubrir la propuesta que esta le había hecho a Rafael. Mercedes, por su parte, se derrumbó ante Victoria, incapaz de soportar la presión emocional que arrastra desde la revelación de Dámaso.

PUBLICIDAD

El martes dejó una de las escenas más impactantes de la semana. Rosalía sorprendió a Rafael con una propuesta para honrar la memoria de Adriana, abriendo un frente emocional que ha ido creciendo capítulo a capítulo. Pero la secuencia que marcó el día fue la más violenta del avance: Dámaso acorraló a Pura y la amenazó de muerte con un cuchillo al cuello. La serie no reveló qué ha hecho la partera para provocar semejante reacción, pero la tensión quedó instalada y ha seguido latiendo en cada escena en la que aparece.

Personajes de 'Valle Salvaje' (RTVE).

El miércoles llegó el homenaje a Adriana, un acto que sirvió para reconciliar a Luisa y Bárbara y para que Rafael lograra conmover a Rosalía, abriendo la puerta a una posible alianza entre dos personajes que hasta ahora habían orbitado alrededor del dolor y la desconfianza. Enriqueta descubrió que Hernando la ha estado utilizando, y Braulio recibió otra sacudida inesperada de Manuela, en un capítulo que combinó revelaciones íntimas con un clima emocional cada vez más denso.

PUBLICIDAD

El jueves consolidó la reconciliación entre Luisa y Bárbara, que comenzaron a preguntarse qué llevó a Victoria a intercambiar a los recién nacidos, reabriendo uno de los secretos más graves de la trama. Rosalía, por su parte, no pudo apartar una idea perturbadora: la posibilidad de que Rafael fuera capaz de todo por Adriana, incluso de ordenar el robo de su hija. La sospecha quedó flotando, silenciosa, pero cada vez más presente.

Y así llega el viernes 31 de julio, un capítulo que Valle Salvaje envuelve en misterio. Petra confesará a Pura que ha tomado una decisión definitiva sobre el hijo de Adriana. No se sabe cuál es, ni qué consecuencias tendrá, pero la serie deja claro que esta revelación añadirá presión sobre una Pura que ya fue amenazada de muerte apenas tres días antes. La partera queda atrapada entre lo que sabe, lo que calla y lo que otros están dispuestos a hacer para proteger sus secretos.

PUBLICIDAD

Avance semanal de 'Valle Salvaje’ del 27 al 31 de julio (RTVE)

Mientras tanto, en la Casa Pequeña, Dámaso y Victoria quedarán desconcertados ante la inesperada transformación de Mercedes. La serie no adelanta en qué consiste ese cambio, pero lo presenta como el desenlace de toda la presión acumulada desde la revelación de Dámaso. Un giro inquietante, silencioso, que promete alterar el equilibrio del valle y que se perfila como el último gran impacto de una semana marcada por la asfixia económica, la violencia, las reconciliaciones y nuevas sospechas sobre el destino de la hija de Adriana.