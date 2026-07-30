España
Agregar Infobae enGoogle

Avance de ‘Valle Salvaje’ del viernes 31 de julio: Petra toma una decisión sobre el hijo de Adriana y Mercedes cambia para siempre

La semana cierra con un capítulo cargado de secretos, revelaciones y un giro final que sacude la Casa Pequeña

Avance semanal de 'Valle Salvaje’ del 27 al 31 de julio (RTVE)
Avance semanal de 'Valle Salvaje’ del 27 al 31 de julio (RTVE)
Guardar

Valle Salvaje encara el final de julio con una semana que ha puesto contra las cuerdas a varios de sus personajes más importantes. Mercedes, Rosalía, Rafael, Dámaso, Enriqueta, Luisa y Bárbara han sostenido una trama que ha ido tensándose día a día, acumulando sospechas, heridas y decisiones que ya no pueden aplazarse. Todo lo ocurrido desde el lunes desemboca en un viernes que la serie presenta como uno de los capítulos más decisivos y enigmáticos de la temporada.

La semana arrancó con un conflicto que dejó claro que nada volverá a ser igual. El negocio secreto de Nicolás y Atanasio salió a la luz, trasladando la tensión del terreno sentimental al laboral y obligando a Matilde a reaccionar ante unos planes que afectan directamente a su futuro. Enriqueta, cada vez más acorralada por las deudas, presionó a Hernando para que asumiera unos pagos que están hundiendo a la familia, mientras Bárbara discutía con Luisa tras descubrir la propuesta que esta le había hecho a Rafael. Mercedes, por su parte, se derrumbó ante Victoria, incapaz de soportar la presión emocional que arrastra desde la revelación de Dámaso.

PUBLICIDAD

El martes dejó una de las escenas más impactantes de la semana. Rosalía sorprendió a Rafael con una propuesta para honrar la memoria de Adriana, abriendo un frente emocional que ha ido creciendo capítulo a capítulo. Pero la secuencia que marcó el día fue la más violenta del avance: Dámaso acorraló a Pura y la amenazó de muerte con un cuchillo al cuello. La serie no reveló qué ha hecho la partera para provocar semejante reacción, pero la tensión quedó instalada y ha seguido latiendo en cada escena en la que aparece.

Personajes de 'Valle Salvaje' (RTVE).
Personajes de 'Valle Salvaje' (RTVE).

El miércoles llegó el homenaje a Adriana, un acto que sirvió para reconciliar a Luisa y Bárbara y para que Rafael lograra conmover a Rosalía, abriendo la puerta a una posible alianza entre dos personajes que hasta ahora habían orbitado alrededor del dolor y la desconfianza. Enriqueta descubrió que Hernando la ha estado utilizando, y Braulio recibió otra sacudida inesperada de Manuela, en un capítulo que combinó revelaciones íntimas con un clima emocional cada vez más denso.

PUBLICIDAD

El jueves consolidó la reconciliación entre Luisa y Bárbara, que comenzaron a preguntarse qué llevó a Victoria a intercambiar a los recién nacidos, reabriendo uno de los secretos más graves de la trama. Rosalía, por su parte, no pudo apartar una idea perturbadora: la posibilidad de que Rafael fuera capaz de todo por Adriana, incluso de ordenar el robo de su hija. La sospecha quedó flotando, silenciosa, pero cada vez más presente.

Y así llega el viernes 31 de julio, un capítulo que Valle Salvaje envuelve en misterio. Petra confesará a Pura que ha tomado una decisión definitiva sobre el hijo de Adriana. No se sabe cuál es, ni qué consecuencias tendrá, pero la serie deja claro que esta revelación añadirá presión sobre una Pura que ya fue amenazada de muerte apenas tres días antes. La partera queda atrapada entre lo que sabe, lo que calla y lo que otros están dispuestos a hacer para proteger sus secretos.

Avance semanal de 'Valle Salvaje’ del 27 al 31 de julio (RTVE)
Avance semanal de 'Valle Salvaje’ del 27 al 31 de julio (RTVE)

Mientras tanto, en la Casa Pequeña, Dámaso y Victoria quedarán desconcertados ante la inesperada transformación de Mercedes. La serie no adelanta en qué consiste ese cambio, pero lo presenta como el desenlace de toda la presión acumulada desde la revelación de Dámaso. Un giro inquietante, silencioso, que promete alterar el equilibrio del valle y que se perfila como el último gran impacto de una semana marcada por la asfixia económica, la violencia, las reconciliaciones y nuevas sospechas sobre el destino de la hija de Adriana.

Temas Relacionados

Valle SalvajeRTVETVETelevisión EspañaEspaña-noticiasEspaña-entretenimientoCorazón y Estilo EspañaÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios en España, en directo | Los dos detenidos por el fuego de Almorox quedan en libertad provisional con prohibición de salir del país

Los fuegos activos en la Comunidad de Madrid, Ávila, Zamora, León y Castellón mantienen desplegado un amplio dispositivo de extinción durante la ola de calor

Última hora de los incendios en España, en directo | Los dos detenidos por el fuego de Almorox quedan en libertad provisional con prohibición de salir del país

50 ciudades españolas prohíben a las personas con VIH ser taxistas: Madrid o Sevilla están en la lista

Las ordenanzas municipales vetan a las personas con enfermedades infectocontagiosas de ser taxistas, una medida que afecta a los que tienen VIH

50 ciudades españolas prohíben a las personas con VIH ser taxistas: Madrid o Sevilla están en la lista

La reflexión de Rafael Nadal sobre los millennials y la generación Z: “Antes, la gente ahorraba para comprar un coche o una casa. Hoy se da mucha importancia a las experiencias”

El extenista explicó en una entrevista con CNBC que el “cambio de prioridades” de la sociedad, más centrada en viajar, fue una de las razones que le llevaron a crear Zel Hotels

La reflexión de Rafael Nadal sobre los millennials y la generación Z: “Antes, la gente ahorraba para comprar un coche o una casa. Hoy se da mucha importancia a las experiencias”

La nueva vida profesional de la infanta Cristina en Barcelona: un proyecto con Dalí como protagonista y una semana clave en el Palacio Real de Milán

La hermana de Felipe VI ha dejado Ginebra para centrarse en proyectos sociales y culturales desde España

La nueva vida profesional de la infanta Cristina en Barcelona: un proyecto con Dalí como protagonista y una semana clave en el Palacio Real de Milán

Jesús Cintora presentará ‘Mañaneros 360′ tras la marcha de Javier Ruiz a La Séptima, donde lo quieren como director: seguirá a dúo con Adela González

A su vez, Gonzalo Miró sustituirá a Cintora en ‘Malas lenguas’, según ‘Poco Pasa TV’

Jesús Cintora presentará ‘Mañaneros 360′ tras la marcha de Javier Ruiz a La Séptima, donde lo quieren como director: seguirá a dúo con Adela González
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España y Marruecos acuerdan la entrega de quienes han entrado ilegalmente en Ceuta

España y Marruecos acuerdan la entrega de quienes han entrado ilegalmente en Ceuta

Pedro Sánchez asegura que el Gobierno prepara junto a Marruecos las “medidas necesarias” para “recuperar la normalidad” en Ceuta tras la llegada masiva de migrantes

Interior pacta con Marruecos agilizar la entrega de los migrantes que entren ilegalmente en Ceuta y culpa a las mafias

Ceuta sufre un “colapso” con la entrada de miles de migrantes en días: la policía intenta frenarlos en la frontera y los partidos piden al Ejército

La Comunidad de Madrid venderá el polémico ático de Chamberí y destinará el dinero a los afectados por los incendios de la región

ECONOMÍA

La reflexión de Rafael Nadal sobre los millennials y la generación Z: “Antes, la gente ahorraba para comprar un coche o una casa. Hoy se da mucha importancia a las experiencias”

La reflexión de Rafael Nadal sobre los millennials y la generación Z: “Antes, la gente ahorraba para comprar un coche o una casa. Hoy se da mucha importancia a las experiencias”

La OCU lo confirma: este es el fraude que más se repite en las compras online

La Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro: la azotea común se puede usar de manera privada si se cumple este requisito

Comprueba si la huelga de Renfe del 31 de julio altera tu tren: las rutas afectadas

Las grandes energéticas ganan 9.629 millones durante los seis primeros meses del año: Iberdrola aporta casi la mitad

DEPORTES

El FC Barcelona recibe la denuncia presentada por el Atlético de Madrid por el caso Julián Álvarez

El FC Barcelona recibe la denuncia presentada por el Atlético de Madrid por el caso Julián Álvarez

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic

De la Rosa explica por qué las mejoras en Aston Martin son esperanzadoras para Fernando Alonso

La Comunidad de Madrid denuncia al Rayo por no dejarles entrar en el estadio de Vallecas

El Manchester United desvela los detalles de su nuevo estadio: capacidad para 100.000 espectadores y una cubierta tipo ‘umbrella’