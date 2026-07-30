Manuel de la Peña, doctor experto en longevidad, sobre las temperaturas extremas: “Lo más importante es beber dos litros de agua al día”

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España afronta su cuarta ola de calor de este verano. En tan solo un mes, las temperaturas extremas han sido habituales, por lo que es importante adoptar medidas para protegerse de sus efectos y evitar problemas de salud.

Uno de los expertos que se ha pronunciado sobre esta situación es Manuel de la Peña, director de la Cátedra del Corazón y Longevidad del Instituto Europeo. El doctor cum laude en Medicina es uno de los mayores divulgadores sobre la longevidad en España, compartiendo numerosas recomendaciones en redes sociales.

En uno de los últimos vídeos que ha publicado en su cuenta de TikTok (@doctormanueldelapena) explica cuál es el aspecto más importante para afrontar las altas temperaturas de estos días.

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La importancia de estar bien hidratado

En el vídeo, el especialista insiste en que la hidratación es la medida más importante para hacer frente a una ola de calor. “Con el calor, dos cosas: cuidado con el corazón. Hay que estar bien hidratado, al menos dos litros de agua al día”, explica.

De la Peña recomienda llevar siempre una botella de agua encima para controlar la cantidad de agua que se bebe a lo largo del día. Según señala, muchas personas creen que se hidratan lo suficiente, cuando en realidad consumen menos agua de la necesaria, algo que puede aumentar el riesgo de sufrir problemas de salud durante los episodios de altas temperaturas.

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El experto recuerda que la deshidratación es uno de los principales factores que hay detrás de numerosos casos de insolación. Además, subraya que el agua constituye alrededor del 80% del organismo y aproximadamente el 85% del cerebro. Una ingesta insuficiente puede afectar al funcionamiento del cuerpo y favorecer la aparición de síntomas como mareos, fatiga o incluso complicaciones cardiovasculares.

Cómo reconocer los primeros síntomas de un golpe de calor

Aunque la hidratación desempeña un papel fundamental durante una ola de calor, también es necesario saber identificar las señales de alarma que pueden indicar un golpe de calor o un agotamiento por las altas temperaturas. Detectarlas a tiempo permite actuar con rapidez y reducir el riesgo de complicaciones graves.

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Cómo combaten la ola de calor quienes trabajan bajo el sol

Entre los síntomas más habituales se encuentran una temperatura corporal muy elevada, dolor de cabeza intenso, mareos y, en casos más graves, náuseas y vómitos. Además, la persona puede perder el conocimiento o sufrir convulsiones, una situación que requiere atención médica inmediata.

Si alguien presenta estos síntomas, lo primero es trasladarlo a un lugar fresco y a la sombra, aflojarle la ropa y tratar de reducir su temperatura corporal con paños húmedos en zonas como el cuello, las axilas o las ingles.

Si la persona está consciente, también es recomendable ofrecerle agua en pequeñas cantidades y de forma gradual. En cambio, si ha perdido el conocimiento o muestra signos de desorientación, no intentes darle agua ni otros líquidos y avisa cuanto antes a los servicios de emergencia.

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Las personas mayores, los niños pequeños, quienes padecen enfermedades crónicas y aquellos que realizan actividad física intensa al aire libre son los grupos con mayor riesgo durante los episodios de calor extremo.