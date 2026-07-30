Médicos de Ceuta denuncian que la llegada de migrantes “ha desbordado los recursos de acogida y asistencia”

Varios migrantes celebran haber cruzado la frontera en Ceuta (España). (Europa Press)

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La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha respaldado este jueves la petición del Sindicato Médico de Ceuta (SMC) para que el Estado intervenga de forma urgente ante la situación que atraviesa la sanidad de la ciudad autónoma. La organización sostiene que el incremento de las llegadas de migrantes por vía marítima en los últimos días ha agravado una presión asistencial que se suma a las carencias estructurales que arrastra el sistema sanitario ceutí.

Según expone el SMC en un comunicado, la llegada de “cerca de 2.000 personas en apenas una semana y media ha desbordado los recursos de acogida y asistencia de la ciudad”, dando lugar a “un escenario propio de una emergencia nacional”, mientras el Ministerio de Sanidad continúa, a su juicio, “negando una realidad que afecta tanto a profesionales como a pacientes”.

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El sindicato recuerda que desde 2021 viene reclamando que Ceuta sea declarada zona de potencial conflicto, desastre humanitario y catástrofe, y lamenta que el Ministerio no solo haya rechazado esa petición, sino que también sostenga que la ciudad ya no puede considerarse un territorio de difícil cobertura.

Para el SMC, Ceuta se ha convertido en “una auténtica zona de catástrofe asistencial”, donde “los profesionales sanitarios, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los servicios de emergencia trabajan al límite para responder a una situación que hace tiempo dejó de ser puntual para convertirse en un problema permanente”, colectivos a los que el sindicato traslada su reconocimiento por el esfuerzo que están realizando.

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Además, el sindicato alerta de un posible “efecto llamada” que podría provocar “la eventual llegada de decenas de miles de personas a Ceuta”, una presión que considera “completamente inasumible” para unos servicios sanitarios, asistenciales y de emergencia que, según denuncia, ya se encuentran al límite de su capacidad.

Centenares de personas de origen magrebí han cruzado a lo largo de la mañana de hoy a Ceuta desde Marruecos, a nado y por el espigón, y una multitud está esperando al otro lado de la frontera para poder entrar en la ciudad autónoma de la misma manera.

El sindicato recuerda que cada persona que alcanza la costa necesita una valoración sanitaria inmediata y que muchas llegan con hipotermia, agotamiento extremo, lesiones traumáticas o síntomas compatibles con ahogamiento, lo que obliga a movilizar recursos humanos y materiales que, según denuncia, “ya eran insuficientes antes de esta crisis”.

A esta presión asistencial se suma, añade el SMC, el colapso del servicio de Radiodiagnóstico, que debe asumir un elevado número de pruebas para la determinación de la edad de los migrantes mediante radiografías de muñeca y ortopantomografías, desviando recursos que deberían destinarse a la atención sanitaria ordinaria.

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26 muertes en lo que va de año en intentos de llegada a Ceuta

El Sindicato Médico de Ceuta sostiene que la situación actual contradice el discurso mantenido hace apenas unos meses por el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, quien defendió públicamente que Ceuta y Melilla habían dejado de ser zonas de difícil cobertura al considerar que habían mejorado las condiciones para captar profesionales.

Para la organización, “la realidad ha desmontado ese discurso”. Mientras desde Madrid, sostiene, se insistía en que Ceuta había dejado atrás esa condición, la ciudad afronta ahora una crisis que evidencia “una plantilla insuficiente, servicios tensionados y una presión asistencial que ninguna otra área sanitaria del país soporta en estas circunstancias”.

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El sindicato recuerda además que el drama humano continúa cobrándose vidas. En lo que va de 2026 se han recuperado 26 personas fallecidas cuando intentaban alcanzar Ceuta por mar, una tragedia que, a su juicio, demuestra que “esta ya no es únicamente una crisis migratoria; es también una emergencia sanitaria” que requiere “una respuesta inmediata del Estado”.

Varias personas intentan cruzar la frontera entre Marruecos y Ceuta a nado (Europa Press)

Ante este escenario, el SMC considera imprescindible reforzar de manera urgente los recursos humanos y materiales del Área Sanitaria de Ceuta, incorporar más profesionales a los servicios de Urgencias, Radiología, Atención Primaria y 061, y poner en marcha un plan extraordinario que permita hacer frente a una situación que, según sostiene, “supera con creces la capacidad ordinaria de la ciudad”.

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El sindicato advierte, además, de que esta crisis coincide con el periodo estival, la Operación Paso del Estrecho (OPE) y una plantilla médica que continúa sufriendo déficit de especialistas y sobrecarga asistencial.

Por todo ello, insiste en que Ceuta no necesita “que se niegue la realidad desde un despacho en Madrid”, sino que el Estado actúe para reforzar el sistema sanitario. En palabras de la organización, “la realidad no se cambia con declaraciones, sino con profesionales, planificación y decisiones”, por lo que considera que las soluciones que necesita la ciudad “ya no pueden esperar”.