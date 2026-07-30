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“Es muy duro, pero no hay otra salida”: las historias de quienes se juegan la vida para llegar a Ceuta

Unas 2.000 personas han llegado esta semana a Ceuta desde Marruecos, poniendo bajo presión los servicios de acogida y atención sanitaria

Unas 2.000 personas han llegado esta semana a Ceuta desde Marruecos, poniendo bajo presión los servicios de acogida y atención sanitaria. (Reuters)
Unas 2.000 personas han llegado esta semana a Ceuta desde Marruecos, poniendo bajo presión los servicios de acogida y atención sanitaria. (Reuters)
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A lo largo de esta semana, miles de personas han intentado alcanzar Ceuta desde Marruecos a través del mar. Alrededor de 2.000 han conseguido llegar a la ciudad autónoma en una oleada migratoria que ha puesto bajo presión los recursos de acogida y atención. Detrás de esa cifra, personas que deciden enfrentarse a una travesía de alto riesgo con la esperanza de encontrar una vida mejor en Europa.

“Es muy duro, muy triste, pero no hay otra salida”, cuenta Abdul a Efe mientras observa cómo su hijo de 16 años se lanza al agua por tercera vez con el objetivo de alcanzar Ceuta. Su historia refleja la de muchas familias que, pese al peligro, siguen viendo la migración como la única posibilidad de cambiar su situación.

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En las calles de Fnideq, grupos de jóvenes esperan una oportunidad para adentrarse en el mar. Algunos proceden de ciudades situadas a cientos de kilómetros y muchos llegan atraídos por las experiencias de conocidos, los mensajes difundidos en redes sociales y las imágenes de quienes ya han conseguido cruzar.

“Tengo amigas que viven en España, lo han conseguido y yo también quiero ir, aquí no hay futuro”, explica Fátima a Efe tras uno de sus últimos intentos de alcanzar Ceuta. La joven, de 25 años, acumula ya veinte intentos de llegar a nado hasta la ciudad autónoma y asegura que seguirá probándolo pese al peligro de la travesía: “No me importa el riesgo, volveré”.

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Cientos de migrantes, en su mayoría jóvenes marroquíes, logran entrar a la ciudad autónoma española de Ceuta tras saltar la valla fronteriza y llegar a nado.

CEAR alerta sobre las devoluciones y reclama garantizar el derecho al asilo

El director de CEAR, Mauricio Valiente, ha calificado de “mala solución” la posibilidad de retornar a Marruecos a todas las personas que han llegado a Ceuta y ha defendido que cada caso debe analizarse de forma individual. “La colaboración no puede traducirse en una entrega sin atender las circunstancias de cada persona”, ha señalado a Efe, al recordar que entre quienes llegan puede haber personas que necesiten solicitar protección internacional.

La organización advierte de que una devolución generalizada podría afectar al derecho al asilo, ya que algunas de estas personas podrían haber huido de situaciones de vulneración de derechos. Según CEAR, el procedimiento pasa por identificar a cada migrante y ofrecerle la posibilidad de pedir protección internacional antes de adoptar cualquier medida de retorno.

Ante la presión sobre el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta, actualmente por encima de su capacidad, Valiente reclama una respuesta basada en la derivación rápida hacia la península. A su juicio, el sistema estatal de acogida cuenta con recursos suficientes para atender estas llegadas y evitar que la saturación del centro se prolongue.

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