España
Agregar Infobae enGoogle

El refugio español de Can Yaman en Madrid: un lujoso chalet de dos plantas con piscina, varias terrazas y estilo moderno al lado de la Castellana

El actor turco conocido internacionalmente reside en la actualidad en Madrid mientras graba la serie ‘El laberinto de las mariposas’

Can Yaman en su casa de Madrid (Instagram)
Can Yaman en su casa de Madrid (Instagram)
Guardar

Can Yaman despierta pasiones en España, por lo que ha convertido Madrid en una de sus bases personales y profesionales. Su casa en la capital resume esa doble condición: un chalet de dos plantas pensado para la privacidad y el bienestar, con jardín, piscina y varias terrazas, mientras el actor turco rueda en la geografía española la serie El laberinto de las mariposas.

Can Yaman confirmó en mayo de 2026 que disponía de vivienda propia en la capital al compartir un vídeo de su rutina de ejercicio con el mensaje: “Disfrutando de mi casa en Madrid”. Sin ubicación oficial conocida, Outdoor ha situado la propiedad en Chamartín, uno de los distritos residenciales más cotizados y próximo al Paseo de la Castellana.

PUBLICIDAD

La vivienda se ha ido conociendo a través de los vídeos publicados por el propio intérprete en sus redes sociales. Ese material muestra un chalet de aire moderno, distribuido en dos plantas, con grandes ventanales, cocina abierta al salón, una isla con encimera negra y varios dormitorios en suite. El exterior concentra buena parte del interés que despierta la residencia madrileña del actor. El jardín, de césped cuidado y rodeado de árboles, refuerza el aislamiento respecto al bullicio urbano y crea un entorno reservado dentro de la ciudad.

Can Yaman en su casa de Madrid (Instagram)
Can Yaman en su casa de Madrid (Instagram)

La casa de Can Yaman en Madrid

Junto a esa zona verde aparece una piscina privada integrada en el conjunto exterior. La casa suma además varias terrazas y áreas destinadas al descanso, con una configuración que prolonga al aire libre el uso cotidiano de la vivienda. Ese diseño responde a un modelo de vivienda de lujo en el que el exterior deja de ser un complemento y pasa a organizar la experiencia doméstica. En este caso, el jardín aporta amplitud visual y favorece la entrada de luz natural en las estancias interiores.

PUBLICIDAD

La casa, según ¡Hola!, incorpora también un gimnasio privado, una estancia coherente con la rutina física que acompaña desde hace años la imagen pública de Can Yaman. Sin embargo, el actor también muestra imágenes en sus redes sociales en un gimnasio de la Castellana y también ha mostrado las rutinas de flexiones que hace en su jardín. La combinación de gimnasio, piscina y espacios abiertos perfila una vivienda orientada tanto al descanso como a la actividad diaria. A eso se añade una distribución interior amplia y diáfana, concebida para priorizar la comodidad y la funcionalidad.

Can Yaman en su casa de Madrid (Instagram)
Can Yaman en su casa de Madrid (Instagram)

Can Yaman en España

El elemento diferencial de la propiedad es la privacidad. Aunque se encuentra en Madrid, el chalet ofrece un ambiente reservado que permite al actor disfrutar de su tiempo libre lejos de la exposición mediática. La elección de la capital encaja con la creciente vinculación del intérprete con España. El éxito de las ficciones turcas ha convertido a nombres como Eda Ece, Emre Altuğ o Kerem Bürsin en rostros muy reconocibles para el público español, pero Can Yaman se ha consolidado como una de las figuras con mayor exposición.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha descartado que el Gobierno regional haya adquirido el ático de Chamberí para un uso personal y lo ha enmarcado en la reforma "integral" de la Real Casa de Correos que se va a llevar a cabo. (Europa Press)

Esa presencia se ha reforzado con nuevos proyectos en el continente y con su actividad en España. Este verano protagoniza la serie Sandokán en Telecinco y se encuentra en el país rodando El laberinto de las mariposas, lo que explica que Madrid funcione para él como residencia y centro de operaciones. El chalet reúne así algunos de los rasgos más buscados en celebridades de su perfil: amplitud, naturaleza, descanso y una zona de entrenamiento integrada en la propia casa.

Temas Relacionados

Gente EspañaFamosos EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Jordi Cruz, estrella Michelin: “Limpiar el pescado con esta agua va a lograr potenciar su sabor”

El experto revea el sencillo truco que usa antes de cocinar una pieza de pescado

Jordi Cruz, estrella Michelin: “Limpiar el pescado con esta agua va a lograr potenciar su sabor”

Avance de ‘La Promesa’ del viernes 31 de julio: Ciro perderá el control con Julieta mientras la búsqueda de Ángela seguirá sin dar resultados

La serie de TVE cerrará una semana repleta de giros con el enfrentamiento definitivo entre Manuel y Ciro, la desaparición de Ángela manteniendo en vilo a toda la familia

Avance de ‘La Promesa’ del viernes 31 de julio: Ciro perderá el control con Julieta mientras la búsqueda de Ángela seguirá sin dar resultados

Si no pones el modo avión en un vuelo no se caerá la aeronave, pero pasarán estas dos cosas

El uso masivo de móviles puede generar interferencias en las comunicaciones y sistemas de la aeronave

Si no pones el modo avión en un vuelo no se caerá la aeronave, pero pasarán estas dos cosas

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 4

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 4

Así fue la época en la que Jaydy Michel y Alejandro Sanz se mudaron al chalet de Miguel Bosé: “Cuando nos casamos, no teníamos dónde vivir y nos ofreció su casa”

La actriz ha contado en RTVE que después de la luna de miel tuvieron que recurrir a amigos y acabaron en Somosaguas

Así fue la época en la que Jaydy Michel y Alejandro Sanz se mudaron al chalet de Miguel Bosé: “Cuando nos casamos, no teníamos dónde vivir y nos ofreció su casa”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España y Marruecos acuerdan la entrega de quienes han entrado ilegalmente en Ceuta

España y Marruecos acuerdan la entrega de quienes han entrado ilegalmente en Ceuta

Pedro Sánchez asegura que el Gobierno prepara junto a Marruecos las “medidas necesarias” para “recuperar la normalidad” en Ceuta tras la llegada masiva de migrantes

Interior pacta con Marruecos agilizar la entrega de los migrantes que entren ilegalmente en Ceuta y culpa a las mafias

Ceuta sufre un “colapso” con la entrada de miles de migrantes en días: la policía intenta frenarlos en la frontera y los partidos piden al Ejército

La Comunidad de Madrid venderá el polémico ático de Chamberí y destinará el dinero a los afectados por los incendios de la región

ECONOMÍA

La reflexión de Rafael Nadal sobre los millennials y la generación Z: “Antes, la gente ahorraba para comprar un coche o una casa. Hoy se da mucha importancia a las experiencias”

La reflexión de Rafael Nadal sobre los millennials y la generación Z: “Antes, la gente ahorraba para comprar un coche o una casa. Hoy se da mucha importancia a las experiencias”

La OCU lo confirma: este es el fraude que más se repite en las compras online

La Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro: la azotea común se puede usar de manera privada si se cumple este requisito

Comprueba si la huelga de Renfe del 31 de julio altera tu tren: las rutas afectadas

Las grandes energéticas ganan 9.629 millones durante los seis primeros meses del año: Iberdrola aporta casi la mitad

DEPORTES

Arbeloa se lanza a por La Fábrica: Gonzalo y Palacios a punto de firmar por el Fulham

Arbeloa se lanza a por La Fábrica: Gonzalo y Palacios a punto de firmar por el Fulham

Mike Krack celebra el progreso de Aston Martin: “El paquete de actualizaciones que hemos traído funciona”

El FC Barcelona recibe la denuncia presentada por el Atlético de Madrid por el caso Julián Álvarez

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic

De la Rosa explica por qué las mejoras en Aston Martin son esperanzadoras para Fernando Alonso