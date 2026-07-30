El refugio español de Can Yaman en Madrid: un lujoso chalet de dos plantas con piscina, varias terrazas y estilo moderno al lado de la Castellana

Can Yaman en su casa de Madrid (Instagram)

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Can Yaman despierta pasiones en España, por lo que ha convertido Madrid en una de sus bases personales y profesionales. Su casa en la capital resume esa doble condición: un chalet de dos plantas pensado para la privacidad y el bienestar, con jardín, piscina y varias terrazas, mientras el actor turco rueda en la geografía española la serie El laberinto de las mariposas.

Can Yaman confirmó en mayo de 2026 que disponía de vivienda propia en la capital al compartir un vídeo de su rutina de ejercicio con el mensaje: “Disfrutando de mi casa en Madrid”. Sin ubicación oficial conocida, Outdoor ha situado la propiedad en Chamartín, uno de los distritos residenciales más cotizados y próximo al Paseo de la Castellana.

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La vivienda se ha ido conociendo a través de los vídeos publicados por el propio intérprete en sus redes sociales. Ese material muestra un chalet de aire moderno, distribuido en dos plantas, con grandes ventanales, cocina abierta al salón, una isla con encimera negra y varios dormitorios en suite. El exterior concentra buena parte del interés que despierta la residencia madrileña del actor. El jardín, de césped cuidado y rodeado de árboles, refuerza el aislamiento respecto al bullicio urbano y crea un entorno reservado dentro de la ciudad.

Can Yaman en su casa de Madrid (Instagram)

La casa de Can Yaman en Madrid

Junto a esa zona verde aparece una piscina privada integrada en el conjunto exterior. La casa suma además varias terrazas y áreas destinadas al descanso, con una configuración que prolonga al aire libre el uso cotidiano de la vivienda. Ese diseño responde a un modelo de vivienda de lujo en el que el exterior deja de ser un complemento y pasa a organizar la experiencia doméstica. En este caso, el jardín aporta amplitud visual y favorece la entrada de luz natural en las estancias interiores.

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La casa, según ¡Hola!, incorpora también un gimnasio privado, una estancia coherente con la rutina física que acompaña desde hace años la imagen pública de Can Yaman. Sin embargo, el actor también muestra imágenes en sus redes sociales en un gimnasio de la Castellana y también ha mostrado las rutinas de flexiones que hace en su jardín. La combinación de gimnasio, piscina y espacios abiertos perfila una vivienda orientada tanto al descanso como a la actividad diaria. A eso se añade una distribución interior amplia y diáfana, concebida para priorizar la comodidad y la funcionalidad.

Can Yaman en su casa de Madrid (Instagram)

Can Yaman en España

El elemento diferencial de la propiedad es la privacidad. Aunque se encuentra en Madrid, el chalet ofrece un ambiente reservado que permite al actor disfrutar de su tiempo libre lejos de la exposición mediática. La elección de la capital encaja con la creciente vinculación del intérprete con España. El éxito de las ficciones turcas ha convertido a nombres como Eda Ece, Emre Altuğ o Kerem Bürsin en rostros muy reconocibles para el público español, pero Can Yaman se ha consolidado como una de las figuras con mayor exposición.

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Esa presencia se ha reforzado con nuevos proyectos en el continente y con su actividad en España. Este verano protagoniza la serie Sandokán en Telecinco y se encuentra en el país rodando El laberinto de las mariposas, lo que explica que Madrid funcione para él como residencia y centro de operaciones. El chalet reúne así algunos de los rasgos más buscados en celebridades de su perfil: amplitud, naturaleza, descanso y una zona de entrenamiento integrada en la propia casa.