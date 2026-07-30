Así fue la época en la que Jaydy Michel y Alejandro Sanz se mudaron al chalet de Miguel Bosé: “Cuando nos casamos, no teníamos dónde vivir y nos ofreció su casa”

La historia de Alejandro Sanz y Jaydy Michel. (Montaje Infobae)

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La relación entre Jaydy Michel y Alejandro Sanz marcó una etapa que combinó pasión, éxito y momentos de adversidad poco conocidos. Antes de convertirse en una de las parejas más reconocidas de la escena musical y mediática, vivieron un periodo particularmente singular: tuvieron que instalarse en la casa de Miguel Bosé, donde compartieron techo y confidencias con el artista español durante una etapa crucial de su historia juntos.

Ese capítulo, que ahora cobra nueva relevancia con la participación de Jaydy Michel en el programa Maestros de la Costura Celebrity, fue el preludio de una relación que, pese al comienzo intenso y a la llegada de su hija Manuela, terminó sumida en la polémica y la separación. El recuerdo de aquellos días en la casa de Bosé sigue siendo una de las anécdotas más llamativas del vínculo entre la modelo mexicana y el cantante madrileño, antes de que el escándalo y la distancia pusieran fin a su matrimonio.

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Esa experiencia cotidiana junto a Bosé se convirtió en una de las anécdotas más comentadas de su relación. La estancia fue porque la casa a la que se mudarían estaba en obras y mucho antes de establecerse en la mansión que Alejandro Sanz adquirió en Miami.

La estancia de la pareja en la casa de Bosé

La anécdota, contada en primera persona por la modelo, arrancó con la visita de Boris Izaguirre. En la primera prueba de costura, la presentadora y el nuevo jurado Lusi de Javier se acercaron con Izaguirre a la mesa donde cosía concentrada la mexicana. “Cuántas anécdotas tenemos tú y yo de la casa Bosé”, apunta Jaydy. Ante la duda de Raquel Sánchez Silva, el escritor explica que ambos tuvieron que vivir en la casa del cantante en Somosaguas. “Nos conocimos en esa casa en el año 94″, confirman ambos.

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El cantante no pasa por su mejor momento: además de romper con su pareja, Rachel Valdés, se encuentra en un momento económico complicado

“Cuando nos casamos, Alejandro y yo no teníamos dónde vivir y Miguel nos ofreció su casa”, aclara Mitchell. La conversación transcurre mientras la participante no separa las manos de la máquina de coser y comparte la simpatía de aquellos años con sus compañeros. “Miguel no nos dejaba ir”, a lo que Boris añade que “uno de los grandes álbumes de Alejandro se compuso en Somosaguas”. Pero para no solo hablar de su exmarido, explica que “cuando Jaydy llegó, todas las cosas mejoraron”.

Motivos del final entre Jaydy Michel y Alejandro Sanz

La relación entre Jaydy Michel y Alejandro Sanz atravesó momentos de tensión que terminaron por desgastar el vínculo. Tras varios años de convivencia y la llegada de su hija Manuela, la pareja se vio envuelta en una crisis cuando salió a la luz la infidelidad de Sanz con una de sus estilistas. El cantante reconoció que vivió una etapa especialmente difícil, marcada por el estrés y la presión mediática, que incluso afectó su salud física.

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Alejandro Sanz junto a su hija, Manuela, y su exmujer, Jaydy Michel, tras la graduación de la joven. (instagram.com/alejandrosanz)

La revelación de la relación extramatrimonial y el nacimiento de Alexander, fruto de ese vínculo, profundizaron aún más la distancia entre ambos. Sanz llegó a confesar el dolor que provocó a Jaydy Michel, asumiendo su responsabilidad en el desenlace. El impacto de estos hechos hizo imposible retomar la confianza y, finalmente, optaron por la separación. A pesar de la ruptura, ambos lograron mantener una dinámica familiar basada en el respeto y el bienestar de su hija.

Ahora, mientras Jaydy Michel vuelve a aparecer ante el público como participante de Maestros de la Costura Celebrity, aquel pasado compartido con Sanz y Bosé reaparece en la memoria colectiva, mostrando el recorrido singular de la modelo mexicana desde sus días en Madrid hasta su presente en la televisión.

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