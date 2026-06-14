Los Bomberos dan por estabilizado el incendio de Cerviá (Lleida) tras quemar 33 hectáreas

Barcelona, 14 jun (EFE).- Los Bomberos de la Generalitat han dado este domingo por estabilizado el incendio forestal que se ha desatado esta tarde en Cervià de Les Garrigues (Lleida), tras arrasar 33 hectáreas de terreno.

Según han informado los Bomberos de la Generalitat, en las tareas de extinción del incendio, que ha obligado a evacuar a ocho vecinos y a confinar a la población, siguen trabajando más de 40 dotaciones, aunque el fuego se considera ya estabilizado.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el primer balance de los Agentes Rurales, que investigan las causas del incendio, el fuego se ha originado por unas chispas desprendidas por una radial en unos trabajos agrícolas que se estaban llevando a cabo en la zona.

A raíz del incendio, que se ha iniciado hoy hacia las 15:00 horas, Protección Civil ha enviado un mensaje ES-Alert a los móviles de la zona de la Partida la Devesa de Cervià para que los vecinos se confinaran en sus casas y cerraran puertas y ventanas.

PUBLICIDAD

Asimismo, se ha evacuado a ocho vecinos que residen en casas cercanas al lugar donde se ha iniciado el fuego, por precaución. EFE

(Vídeo)