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Clasificación del Gran Premio de Barcelona-Cataluña

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Redacción deportes, 14 jun (EFE).- Clasificación del Gran Premio de Barcelona-Cataluña, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputó este domingo en el circuito de Montmeló:

.1.

Lewis Hamilton

GBR

Ferrari

1h32:28,105

.2.

George Russell

GBR

Mercedes

a     19,561

.3.

Lando Norris

GBR

McLaren

       23,791

.4.

Max Verstappen

NED

Red Bull

       40,497

.5.

Oscar Piastri

AUS

McLaren

       58,661

.6.

Isack Hadjar

FRA

Red Bull

a 1 vuelta

.7.

Pierre Gasly

FRA

Alpine

  1 vuelta

.8.

Liam Lawson

NZL

Racing Bulls

  1 vuelta

.9.

Arvid Lindblad

GBR

Racing Bulls

  1 vuelta

10.

Franco Colapinto

ARG

Alpine

  1 vuelta

11.

Gabriel Bortoleto

BRA

Audi

  2 vueltas

12.

Carlos Sainz

ESP

Williams

  2 vueltas

13.

Esteban Ocon

FRA

Haas

  2 vueltas

14.

Sergio Pérez

MEX

Cadillac

  3 vueltas

- RETIRADOS: Lance Stroll (CAN/Aston Martin), Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), Nico Hülkenberg (GER/Audi), Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), Charles Leclerc (MON/Ferrari), Oliver Bearman (GBR/Haas), Alexander Albon (THA/Williams). EFE

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