Redacción deportes, 14 jun (EFE).- Clasificación del Gran Premio de Barcelona-Cataluña, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputó este domingo en el circuito de Montmeló:
.1.
Lewis Hamilton
GBR
Ferrari
1h32:28,105
.2.
George Russell
GBR
Mercedes
a 19,561
.3.
Lando Norris
GBR
McLaren
23,791
.4.
Max Verstappen
NED
Red Bull
40,497
.5.
Oscar Piastri
AUS
McLaren
58,661
.6.
Isack Hadjar
FRA
Red Bull
a 1 vuelta
.7.
Pierre Gasly
FRA
Alpine
1 vuelta
.8.
Liam Lawson
NZL
Racing Bulls
1 vuelta
.9.
Arvid Lindblad
GBR
Racing Bulls
1 vuelta
10.
Franco Colapinto
ARG
Alpine
1 vuelta
11.
Gabriel Bortoleto
BRA
Audi
2 vueltas
12.
Carlos Sainz
ESP
Williams
2 vueltas
13.
Esteban Ocon
FRA
Haas
2 vueltas
14.
Sergio Pérez
MEX
Cadillac
3 vueltas
- RETIRADOS: Lance Stroll (CAN/Aston Martin), Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), Nico Hülkenberg (GER/Audi), Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), Charles Leclerc (MON/Ferrari), Oliver Bearman (GBR/Haas), Alexander Albon (THA/Williams). EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD