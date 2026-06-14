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Estabilizado el fuego forestal de Ponts (Lleida), donde trabajan 50 dotaciones de Bomberos

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Barcelona, 14 jun (EFE).- Los Bomberos de la Generalitat han logrado estabilizar este domingo el incendio forestal que afecta esta tarde al municipio leridano de Ponts, en el que trabajan con cincuenta dotaciones, diez de ellas aéreas, fuego que hasta el momento ha quemado 6,5 hectáreas.

Este fuego, del que los servicios de emergencias han sido alertados a las seis menos cuarto de la tarde, se suma al desatado también hoy en Cervià de les Garrigues (Lleida), también estabilizado y que ha quemado unas 46 hectáreas, y al de Vilafranca del Penedès (Barcelona), controlado tras afectar 1,5 hectáreas.

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La suma de estos incendios en la misma franja horaria ha convertido a este domingo en la primera jornada del año que ha obligado a los bomberos y a los otros servicios de emergencias a desplegar grandes dispositivos para combatir fuegos forestales.

En el fuego de Ponts, los bomberos trabajan aún para contener la expansión del fuego en los flancos del incendio, una zona de trabajo que alcanza las diez hectáreas.

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El fuego ha comenzado en las inmediaciones del núcleo urbano y ha ascendido por la ladera de la montaña de Sant Pere de Ponts, próxima al pueblo, de la que ha coronado la cima. El Cuerpo de los Agentes Rurales ha abierto una investigación para conocer la causa de este incendio.

A consecuencia del incendio, se ha cortado al tráfico la carretera C-14 entre los puntos kilométricos 118 y 124, por lo que se están desviando a los vehículos a Ponts y a Bassella, han informado los Mossos d'Esquadra.

En Cervià, el incendio ha obligado a evacuar a ocho vecinos y a confinar a 144 personas más. En la zona siguen trabajando más de 40 dotaciones, aunque el fuego se considera ya estabilizado.

Protección Civil ha enviado poco antes de las 20:00 horas un nuevo mensaje Es-Alert a los móviles de la zona de la Partida la Devesa de Cervià para comunicar a los vecinos que se levantaba el confinamiento que les ha mantenido en sus casas hasta la estabilización del incendio.

De acuerdo con el primer balance de los Agentes Rurales, que investigan las causas del incendio, el fuego se ha originado por unas chispas desprendidas por una radial en unos trabajos agrícolas que se estaban llevando a cabo en la zona.

Este incendio de Cervià ha obligado también a cortar dos carreteras locales en el municipio, viales que, según los bomberos, se abrirán en breve a la circulación.

También esta tarde ha comenzado otro incendio, igualmente estabilizado, en un área de vegetación en Vilafranca del Penedès (Barcelona) de la zona de la Serreta de ese municipio, donde los bomberos han trabajado con ocho dotaciones terrestres y el apoyo de agentes de defensa forestal (ADF).

El Cuerpo de los Agentes Rurales de la Generalitat, ante la previsión para hoy de altas temperaturas, viento y baja humedad, han lanzado por la mañana un aviso de nivel rojo por alto riesgo de incendio para treinta municipios de las comarcas de Alt Urgell, Anoia, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès, Terra Alta y Noguera, precisamente esta última afectada por el fuego de Ponts. EFE

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