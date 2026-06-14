Livano Comenencia anota el primer gol de la historia de Curazao en un Mundial

Houston (EE.UU.), 14 jun (EFE).- Livano Comenencia, centrocampista del Zurich, anotó este domingo el primer gol de la historia de Curazao en una Copa del Mundo, al empatar un tanto inicial de Felix Nmecha para subir el 1-1 al marcador en el NRG Stadium de Houston.

Comenencia, de 22 años y nacido en Breda (Holanda), firmó el 1-1 con un disparo desde la frontal del área que superó al meta Manuel Neuer en el minuto 21.

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Curazao, entrenado por el holandés Dick Advocaat, había recibido un gol de Nmecha tras apenas cinco minutos y pudo encajar más en el arranque de partido.

Pero aprovechó su primera ocasión clara, al contragolpe, para igualar momentáneamente el encuentro. EFE