Un detenido como presunto autor del homicidio de un joven en Fuenmayor (La Rioja)

Logroño, 28 may (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 31 años como presunto autor del homicidio de un joven de 26 años en la localidad riojana de Fuenmayor, en un suceso en el que ha resultado herida una mujer, ha detallado este jueves la Delegación del Gobierno en La Rioja en una nota.

El suceso ha ocurrido hacia las 0:43 horas de este jueves, tras lo que una alerta ciudadana informó de una agresión ocurrida en una calle de Fuenmayor, a unos 14 kilómetros de Logroño.

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Al llegar al lugar del suceso, los agentes localizaron en el suelo a un varón gravemente herido y, a escasos metros, a un menor y una mujer, quien ha sido trasladada herida al hospital, han confirmado a EFE fuentes cercanas a la investigación.

Los agentes prestaron asistencia sanitaria de urgencia a la víctima en el mismo lugar de los hechos, pero, después, el joven falleció como consecuencia de las heridas sufridas.

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El presunto autor de la agresión reside en una localidad de Navarra que la Guardia Civil no ha detallado y fue detenido en el lugar de los hechos.

La víctima es un varón de 26 años, natural de Portugal y residente en Logroño.

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La Unidad Orgánica de Policía Judicial y el Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil en La Rioja se han hecho cargo de la investigación, encaminada a reconstruir la secuencia de los hechos y esclarecer las causas y circunstancias que rodearon la agresión.

La Guardia Civil ha indicado que no se facilitará, por el momento, más información hasta que finalicen las actuaciones policiales. EFE

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