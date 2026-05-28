La caída de precios de aceite de oliva inquieta a parte del sector ante la nueva cosecha

Belén Delgado

Madrid, 28 may (EFE).- La caída de los precios en origen del aceite de oliva en las últimas semanas ha inquietado a una parte de los productores, que afrontan la nueva cosecha con el miedo al impacto que pueda tener el encarecimiento de gasóleo y fertilizantes.

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Varias organizaciones agrarias han elevado su voz ante la "especulación" que observan en torno al precio del aceite, "por debajo de la rentabilidad".

Según el Observatorio de precios Infaoliva y el sistema de información Poolred, hay una ligera tendencia a la baja en los precios, que se encuentran en torno a los 4 euros por litro de virgen extra, 3,3 euros en virgen y 2,1 euros en lampante.

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El último informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con datos a 30 de abril, refleja que la producción acumulada de la campaña actual se sitúa en 1,29 millones de toneladas, algo menos de lo previsto.

Las existencias suman 862.600 toneladas (alrededor de 600.000 en almazaras y unas 254.700 en industria envasadora), mientras que las exportaciones ascienden a 574.100 toneladas; las importaciones, a 155.000 toneladas; y el consumo interno, a 303.300 toneladas.

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Con este panorama, COAG ha advertido de la caída del precio en origen del virgen extra en un 6,9 % en cuatro semanas, pese a que la cosecha en España es un 3-6 % inferior a la de la pasada campaña, ha habido un descenso del 4 % a nivel mundial y los costes de producción han subido por la guerra en Irán.

La organización ha denunciado que, con la llegada del verano, las exportaciones caen y "los operadores aprovechan para presionar los precios a la baja y condicionar los de la próxima campaña, creando expectativas bajistas que perjudican la posición negociadora de los productores".

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Además, UPA ha cuantificado en más de mil millones de euros lo que el olivar tradicional ha dejado de percibir desde el inicio de la campaña en octubre.

El sector ya piensa en la próxima cosecha, sobre todo por el impacto de los mayores costes en el campo.

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El presidente del Consejo Sectorial de Aceite de Oliva de Cooperativas Agroalimentarias de España, Rafael Sánchez de Puerta, prefiere centrarse en la actual campaña, donde la disponibilidad es "bastante ajustada", por lo que "los precios se deberían mantener".

Se muestra "sorprendido" por esta "ralentización del mercado", si bien existe "cierta tranquilidad entre los vendedores", ha afirmado a Efeagro Sánchez de Puerta, tras considerar que la próxima cosecha parte de unas "buenas" perspectivas y la condiciona a lo que llueva en otoño.

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Por parte de la industria, el director de la asociación de envasadores y refinadores de aceites comestibles Anierac, Primitivo Fernández, ha destacado que el del aceite de oliva es un mercado de muchos actores que "siempre se ha mantenido con equilibrio y lo demuestra la situación de precios que hay tanto en origen como de venta al público".

La previsión para esta campaña era cerrar con un millón de toneladas en exportación, 220.000 en importación y 550.000 en salidas al mercado interior, unas cifras que -a su juicio- son "factibles".

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"Está siendo una campaña tranquila. Aquí no hay ningún motivo para precipitarse y, para la próxima, hay razones para pensar que será, al menos, como la de ahora", ha afirmado Fernández.

Otra cosa será lo que suceda con los gastos de la siguiente recolección, ante el temor de que aumenten si no se resuelven la crisis de Oriente Medio y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

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La industria alimentaria española ha reclamado ayudas directas y otras medidas para compensar los mayores costes por la guerra, que ya se están trasladando a los precios de la energía; una situación que afecta a todos los sectores en general, incluido el del aceite de oliva. EFE