'El drama' de Zendaya, la cinta española 'Corredora' y el reestreno de 'Shrek', en cines

Madrid, 28 may (EFE).- La cartelera de esta semana trae 'El drama', una película protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson; junto a la ópera prima de Laura García Alonso, 'Corredora', acerca de la salud mental en el deporte de élite; el 'thriller' de Lolita 'Mallorca confidencial' y el reestreno de 'Shrek' para los más pequeños.

Una pareja a punto de casarse descubre un oscuro secreto que hará tambalear los cimientos de su relación y les llevará a cuestionar lo que uno de ellos creía saber sobre el otro.

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Dirigida por Kristoffer Borgli ('Sick of Myself'), la producción estadounidense, a ratos una comedia negra, está protagonizada por Zendaya ('Euphoria'), Robert Pattinson ('Die my love'), Alana Haim ('Una batalla tras otra') y Mamoudou Athie.

La ópera prima de Laura García Alonso, estrenada en la 29 edición del Festival de Málaga, retrata la historia de una corredora de élite que decide alejarse de la alta competición tras sufrir un brote psicótico. Apoyada por su hermana, Cris tendrá que aceptar su nueva condición y redefinir su ritmo de vida.

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La cinta española está protagonizada por la debutante Alba Sáez, Marina Salas ('Saben aquell'), Àlex Brendemühl ('Creatura') y Marta Bessa ('Desmontando un elefante').

Este 'thriller' ambientado en la primera década del 2000 nos traslada a Mallorca para conocer a Chusa (Lolita), la poderosa matriarca de Son Canal, un poblado epicentro del narcotráfico en la isla, que verá amenazado su imperio por culpa de un proyecto inmobiliario y la sed de justicia de su sobrina, Nela, recién salida de prisión.

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Dirigida por David Ilundáin ('Uno para todos'), completan el reparto Asia Ortega ('Hamburgo'), Jordi Sánchez ('Aquí no hay quien viva'), Amin Hamada ('Nos vemos en otra vida'), Elena Furiase ('La boda') y Moreno Borja ('Patria').

La vida de Daniel Lonces transcurre con normalidad. Escritor de éxito y con una familia que le quiere, su idílica existencia se verá truncada cuando accidentalmente queda atado a una silla sin posibilidad de soltarse, en una situación de desigualdad en la que tendrá que luchar para salvar su vida.

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Dirigida por el director español Ángel de la Cruz ('El bosque animado, sentirás su magia'), la película está protagonizada por Jaime Lorente ('La casa de papel'), Christina Ochoa, Eva Rufo, Rodrigo Poisón y Alba de la Fuente.

El director español Javier Marco ('Josefina') desentraña la toxicidad de las redes sociales en esta historia en la que Pedro tendrá que convivir con Lina, una famosa presentadora de televisión a la que ha insultado por redes sociales.

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Protagonizada por Manolo Solo ('Una quinta portuguesa'), Sonia Almarcha ('Yo no moriré de amor'), Roberto Álamo ('La piel que habito') y Helena Zumel ('Subsuelo').

La vida del joven Helmuth Hübener dará un vuelco tras presenciar la detención de su amigo judío por los nazis. Cuando decide unirse a la resistencia formando un grupo con sus amigos Karl y Rudi, sus valientes acciones lo llevarán a ser juzgado por el máximo tribunal de la Alemania nazi.

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El productor estadounidense Matt Whitaker se lanza a la dirección con esta cinta protagonizada por Ewan Horrocks, Rupert Evans, Ferdinand McKay, Daf Thomas y Daniel Betts.

La detective Anna Ripoll (Candela Peña) es asignada para investigar el hallazgo de una mujer (Ana Rujas) que aparece dentro de un contenedor en el puerto de Barcelona, amordazada, maniatada y sin memoria para recordar su identidad. La detective Ripoll se embarca en una carrera a contra reloj por descubrir la identidad de esta misteriosa mujer y los secretos ocultos en su memoria.

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La cinta española, dirigida por Gabe Ibáñez ('Ahora vuelvo'), cuenta con Pol López, Manolo Solo, Kira Miró y Esther Noya.

Los ciudadanos de un tranquilo pueblo bretón han decidido por unanimidad acoger refugiados ucranianos, sin embargo, lo que empieza como un acto de buena fe se convierte en un espejo deformante que les hará enfrentarse a su racismo cuando la llegada de inmigrantes sirios revele los prejuicios de esta comunidad que se considera ejemplar.

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Dirigida y protagonizada por Julie Delpy ('Antes de amanecer'), completan el reparto Sandrine Kiberlain, Laurent Lafitte, India Hair y Ziad Bakri.

La película de animación noruega 'Fleak', dirigida por Jens Møller ('Los Olchis'), sigue la historia de un niño de 12 años que pierde la capacidad de caminar en un accidente. Por suerte, se encontrará con Fleak, una útil criatura peluda de otra dimensión que acompaña al pequeño a vivir nuevas aventuras de fantasía.

El joven poeta Donghwa visita por primera vez la casa de la familia de su novia Junhee, descubriendo que es más grande y lujosa de lo que pensaba. En la comida familiar, las tensiones se irán desplegando conforme fluye el alcohol, revelando secretos que llevarán a los personajes a cuestionarse su propia existencia.

Dirigida por el surcoreano Hong Sang-soo ('En la corriente'), el elenco lo conforman Ha Seong-guk, Kwon Hae-hyo, Cho Yun-hee, Park Mi-so y Kang So-yi.

La tercera entrega de la trilogía que firma el australiano Peter Jackson regresa a la pantalla con las fuerzas de Saruman destruidas y la aparición de una nueva esperanza que será fundamental para decidir el destino de la Tierra Media.

El reparto lo componen Elijah Wood, Viggo Mortensen, Ian McKellen, Sean Astin, Andy Serkis, John Rhys-Davies, Orlando Bloom y Miranda Otto.

Shrek, el famoso ogro verde regresa al cine acompañado de su fiel escudero Asno para salvar su territorio. Para ello, Shrek tendrá que hacer un pacto con Farquaad y emprender viaje para conseguir que la bella princesa Fiona acceda a ser la novia del Lord.

La cinta estadounidense está dirigida por Andrew Adamson ('Las crónicas de Narnia') y Vicky Jenson ('El espantatiburones'), y cuenta con las voces de Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz, John Lithgow y Vincent Cassel, entre otros.

A pocos días de la coronación del nuevo Emperador y la Emperatriz, sus siete polluelos reales son secuestrados y dependen de un héroe devolverlos sanos y salvos: un repartidor adolescente, Arturo el Chivo, convertido en padre de la noche a la mañana que tendrá que madurar, descubrir su propio pasado y devolver a los polluelos sanos y salvos.

La cinta tailandesa de animación, dirigida por Andrew Gordon, Arturo A. Hernandez, Jinanavin Veerapatra y Jeff Schu, propone una historia de superación para los más pequeños de la casa.

El documental de Helena Bengoetxea ('Matrioskas, las niñas de la guerra') nos presenta las vidas de Joseba, Simeón y Elsa, que entrecruzan sus caminos para, cada cual a su manera, hacer de lo rutinario una forma de resistencia.

El director brasileño Alexandre Machafer narra la vida de san Jorge, un joven capitán del ejército romano que desafía al emperador Diocleciano para mantenerse fiel a sus creencias, en el contexto de máxima expansión del Imperio romano, pero también su mayor persecución contra los cristianos. EFE

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