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Las claves de la 85 Feria del Libro de Madrid: humor, miles de firmas, la reina y el papa

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Madrid, 28 may (EFE).- Autores, editores, libreros y lectores volverán a encontrarse a partir de este viernes y hasta el 14 de junio en la 85 edición de la Feria del Libro de Madrid, que será inaugurada por la reina Letizia y que este año tendrá como eje temático el humor.

Éstas son las claves de una de las citas más importantes del calendario bibliófilo:

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El mundo editorial concentrado a lo largo del Paseo de Coches del Retiro. Recorrerlo es casi un ritual para los aficionados a la lectura. Este año habrá 366 casetas -una más que el año pasado-, de librerías (118), editoriales (220), distribuidoras (16) y organismos oficiales (16).

Estarán abiertas de lunes a viernes desde las 10.30 a las 14 horas y de 17 a 21. Los sábados y domingos el horario de mañana se prolonga hasta las 15 horas.

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La posibilidad para los lectores de conversar con sus autores favoritos y llevarse un ejemplar firmado sigue siendo uno de los principales atractivos de la feria. Hasta el momento hay previstas más de 6.600 convocatorias de firmas de 231 escritores españoles e internacionales.

Este primer fin de semana estarán las estadounidenses Siri Hustvedt y Kathryn Stockett -autora del bestseller 'Criadas y señoras'-, el dibujante escocés Tom Gauld, el búlgaro Gueorgui Gospodinov o la argentina Maitena, además de los españoles Julia Navarro, Javier Cercas, David Uclés, Lucía Solla Sobral, Sonsoles Ónega, Luis Landero, Marta Jiménez Serrano, Carolina Yuste o Paz Padilla, entre otros.

El sábado a mediodía coincidirán firmando varios políticos, como Mariano Rajoy, Nadia Calviño, Alberto Garzón y Miguel Ángel Revilla.

Si el año pasado fue Nueva York el eje temático de la feria, este año sus responsables han elegido el humor, como forma de resistencia ante las dificultades, pero también para reivindicar la tradición humorística de la literatura, empezando por el Quijote.

Tendrán especial protagonismo figuras como Jonathan Coe, uno de los principales representantes de la sátira británica contemporánea, David Safier, autor algunas de las novelas humorísticas más leídas de las últimas décadas o Maitena, referente del humor gráfico argentino. Pero también humoristas como Pantomima Full, Bob Pop, Eva Hache o Ignatius Farray.

Como ya es tradición, la reina Letizia inaugurará la feria, a las once de la mañana del viernes, y recorrerá varias casetas donde previsiblemente le harán algunas recomendaciones y le regalarán libros.

Ya por la tarde se celebrarán las charlas inaugurales en los pabellones de la feria: 'Nuestra risa de infancia', con Maitena, Rodrigo Cortés y Edu Galán (Pabellón Caixabank); 'La vida, ese material sospechoso', con Álvaro Carmona, la chilena Paulina Flores y  la argentina Virginia Higa (Pabellón Iberoamericano); y 'Pedro Sorela, reivindicación de un europeo universal' (Pabellón Europa).

También se entregará el Premio Lealtad 2026 al diseñador gráfico Pep Carrió, muy vinculado a la feria y a su identidad visual.

Este año se multiplican los homenajes. El sábado 30 lo recibirá Maitena, organizado por el Instituto Quevedo del Humor, un acto que contará con Raquel Gu, Ilu Ros y Darío Adante; y el 3 de junio Luis Piedrahita, Mercedes Cebrián, Kevin Johansen y Liniers rendirán tributo a Les Luthiers.

A ellos se sumarán un homenaje a la ácida y disparatada novela de John Kennedy Toole 'La conjura de los necios', publicada en 1969 (10 de junio); otro a Kurt Vonnegut y su humor amargo y satírico (11 de junio); al mexicano Jorge Ibargüengoitia (1 de junio) y al chileno Nicanor Parra (11 de junio).

El año pasado las condiciones meteorológicas adversas obligaron a cierres parciales de la feria en dos jornadas, además de retrasar la apertura, bien por temperaturas muy elevadas, por viento o hasta por granizo. La directora de la feria, Eva Orúe, ha dejado claro que cumplirán con los protocolos de seguridad que impone el ayuntamiento en este histórico parque. "Estamos en el Retiro para lo bueno y lo malo", ha dicho. Por el momento, se prevén temperaturas de hasta 35 grados y sin apenas posibilidad de precipitaciones.

A la meteorología se añade este año la coincidencia con la visita del papa del 6 al 9 de junio, que complicará los accesos y el transporte. El domingo día 7, segundo fin de semana de la feria, León XIV dará una misa en Cibeles a la que se prevé que asistan millón y medio de personas, y desde el 4 de junio se procederá al cierre total al tráfico de todo el eje de la plaza de Cibeles.

En la edición de 2025 se vendieron casi 600.000 libros, correspondientes a 170.000 títulos. La feria facturó 10,1 millones de euros (frente a los 10,8 millones de 2024) y la afluencia se mantuvo más de un millón de visitantes. EFE

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EFE

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