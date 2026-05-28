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A juicio dos migrantes acusados de patronear un barco pesquero hasta Formentera con seis menores a bordo

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La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará este jueves (10.00 horas) a dos migrantes acusados de patronear un barco pesquero desde Argelia hasta Formentera con seis menores de edad a bordo.

La Fiscalía solicita que ambos sean condenados a seis años de prisión como supuestos autores de sendos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

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La embarcación, empleada para la práctica de la pesca y de 14 metros de eslora, salió de las costas de Boumerdés (Argelia) el 20 de enero del año pasado y llegó a Formentera al día siguiente.

A bordo, según expone el fiscal en su escrito de acusación, viajaban 24 personas, 14 hombres, cuatro mujeres y seis menores de edad.

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El estado precario del barco pesquero, sostiene el representante del Ministerio Público, pudo haber puesto en peligro la vida de los migrantes.

A diferencia de lo que es habitual, dado que es una cuestión que no suele detallarse, en este caso el fiscal reconoce que los dos procesados pagaron dinero --hasta 70 millones de dinares argelinos-- para realizar el viaje migratorio.

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