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El calor mantiene bajo aviso a siete comunidades, con el País Vasco en nivel naranja

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Madrid, 28 may (EFE).- El calor mantiene en aviso este jueves a siete comunidades, la mayoría en el norte peninsular, y de ellas el País Vasco está en nivel naranja (riesgo importante) por temperaturas de hasta 37 grados en el interior de Vizcaya.

Las otras seis comunidades con avisos, aunque de color amarillo (peligro bajo), son las siguientes: Aragón (Huesca y Zaragoza), Cantabria, Cataluña, Extremadura (Badajoz), Galicia (Ourense) y Navarra.

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En las vegas del Guadiana (Badajoz) se podrán alcanzar temperaturas máximas de 38 grados.

En Aragón, el sur de Huesca junto con Cinco Villas y la ribera del Ebro de Zaragoza podrán registrar hasta 36 grados; asimismo la ribera del Ebro de Navarra.

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También en Liébana y en el centro y valle de Villaverde (Cantabria) se llegará hasta esos niveles, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Se alcanzarán asimismo hasta 36 grados en amplias zonas de Cataluña, en el Miño de Ourense (Galicia) o en la cuenca del Nervión (Álava), zonas que están en nivel amarillo.

También está en el mismo nivel de riesgo el interior de Guipúzcoa (País Vasco), donde se podrá llegar hasta 34 grados. EFE

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