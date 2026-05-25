Germán: "El ascenso lo había soñado, pero no imaginado, conseguirlo es una barbaridad"

A Coruña, 25 may (EFE).- Germán Parreño, portero del Deportivo, ha confesado a EFE este lunes que había "soñado" con el ascenso, pero no había podido imaginar lo que era, pues "conseguirlo es una barbaridad".

Durante la celebración del ascenso a Primera División en el ayuntamiento de A Coruña, Germán Parreño ha valorado el momento actual.

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"Esto no lo había imaginado, lo había soñado, pero imaginado, no. Ya viví aquí un ascenso a Segunda y que pase esto es... estoy exprimiéndolo, saboreándolo", ha destacado.

Son logros "muy difíciles de conseguir", por lo que le gustaría que los más jóvenes valorasen lo obtenido de manera especial, pues "conseguirlo es una barbaridad".

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"Vine de cuatro años en Ibiza que me sentí en un equipo muy familiar, pero no sentía el fútbol como ésto, aquí desde que llegué veías que el equipo era de Primera División, pero no estaba", ha desgranado.

Preguntado por el reto de Primera División ha dicho que ahora es el momento de "abrazar a la familia" antes de pensar en la temporada que viene.

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"Estamos con ganas de escenarios más grandes, de afrontar un reto muy bonito y de darle caña día a día", ha concluido. EFE