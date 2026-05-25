La Policía halló 286.070 euros en la casa de Julio Martínez ocultos en cajas y un radiador

Madrid, 25 may (EFE).- La Policía Nacional incautó en el domicilio del empresario Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, 286.070 euros en metálico repartidos en bolsas, cajas y cajones y hasta en un neceser y un radiador, además de nueve relojes y catorce móviles.

El registro tuvo lugar el pasado 11 de diciembre tras su detención en su domicilio del madrileño barrio de Salamanca, según consta en el auto del sumario del caso Plus Ultra al que ha tenido acceso EFE este lunes.

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Los agentes de la Unidad central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) detallan que la ayuda de los perros de guías caninos fue determinante para localizar los billetes escondidos en lugares muy diferentes del inmueble.

El acta detalla que en una bolsa de viaje se encontraron 4.550 euros; en el baño, en una bolsa de papel 49.900 euros, y en otra de plástico otros 25.000 euros, todos en billetes de 50 euros.

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Al fondo de una habitación repleta de numerosos enseres y objetos, los agentes intervinieron más dinero: en el interior de una bolsa, 30.000 euros; en una caja de vasos otros 25.000; en otra bolsa de Navidad otros 50.000; en una bolsa de golf 10.000 euros; y otros 50.000 euros en un radiador de calefacción.

Todos también, en su mayoría en billetes de 50 euros, salvo 5.000 euros en billetes de 500 que localizaron en un sobre guardado en un cajón.

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En uno de los escondites, resalta la UDEF en su acta, se hallaron cinco sobres con caracteres que podrían ser chinos, "cuya traducción parece ser diez mil", cantidad en euros que contenía cada uno de estos cinco sobres.

Además, los investigadores intervinieron cuatro portátiles y catorce móviles diferentes, algunos de ellos antiguos, y nueve relojes de alta gama.

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Entre la documentación incautada, los agentes de la UDEF se llevaron del domicilio de Martínez varias agendas y diversos documentos impresos y decenas de hojas manuscritas. EFE