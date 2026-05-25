Reavivado el incendio del hotel de Málaga que obligó a desalojar a un centenar de clientes

(Actualiza la NA1393 con incorporaciones de bomberos y evolución del incendio)

Málaga, 25 may (EFE).- El incendio de un céntrico hotel de Málaga, ocurrido en la madrugada de este lunes y que obligó a desalojar a más de un centenar de clientes, se ha reavivado esta tarde, con un fuego que afecta ya a sus plantas superiores y mucho humo, lo que ha obligado a reforzar las labores de extinción.

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Fuentes municipales así lo han asegurado a EFE sobre el amplio despliegue de bomberos en el lugar del siniestro, que se inició en un restaurante ajeno al establecimiento hotelero y ubicado en la planta baja del edificio, pero que se propagó al hotel Ibis Málaga Centro, aunque sin provocar daños personales.

EFE ha podido comprobar la evolución de las llamas y la humareda del fuego, que se concentraban en las primeras horas de la mañana en las plantas inferiores de un inmueble formado por un bajo y cuatro plantas, mientras que ya esta tarde alcanzaban la planta superior.

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La complicación de la situación ha llevado a la incorporación de dos dotaciones de bomberos más con sendas autobombas, con lo que son seis las dotaciones actuantes, con dos vehículos autoescala, cuatro autobombas y tres camiones nodriza.

También han intervenido durante el día diversos vehículos ligeros de traslado de material y una furgoneta para reponer las botellas de aire.

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El fuego o el humo afecta a varias de sus fachadas, como se puede percibir desde las proximidades, y la intensa humareda es visible desde distintos puntos de la ciudad.

La Policía Local mantiene acordonada la zona y desvía el tráfico por calles adyacentes, mientras un amplio número de personas sigue la evolución desde el otro lado del cauce del río Guadalmedina, junto al que se alza el hotel.

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El Ayuntamiento había informado a primera hora de la tarde de que el fuego estaba controlado tras afectar a la totalidad del local hostelero, situado en el Pasillo de Guimbarda, y a casi la mitad del hotel.

El grupo hotelero Accor, al que pertenece el hotel incendiado, ha asegurado que los clientes y colaboradores fueron evacuados y estaban en buen estado; que los huéspedes han sido realojados en otros establecimientos y que el fuego se originó en un restaurante independiente de la planta baja sin relación con el hotel.

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Varios ciudadanos alertaron al centro coordinador de Emergencias 112 del incendio y hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de los Bomberos, el Centro de Emergencias Sanitarias 061 y la Policía Local y la Nacional.

Fuentes cercanas a la investigación han señalado a EFE que el fuego se ha originado, según las primeras pesquisas, en el bar Le Grand Café, que está debajo del hotel y se ha extendido al mismo, que está justo encima.

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La Policía Local cortó el tráfico en algunas calles y accesos peatonales alrededor del edificio, lo que ocasionó retenciones en zonas cercanas. EFE

(foto) (vídeo)

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