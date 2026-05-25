Dani Barcia: "Tenemos que disfrutar este momento"

A Coruña, 25 may (EFE).- Dani Barcia, jugador del Deportivo, ha apostado este lunes, en declaraciones a EFE, por "disfrutar este momento".

Durante la celebración del ascenso a Primera División en el ayuntamiento de A Coruña, Dani Barcia ha dicho que en el vestuario están "muy contentos".

PUBLICIDAD

"Llevamos mucho tiempo ya celebrando y esperamos seguir así toda la semana. Tenemos que disfrutar este momento, esta semana, y luego ya pensaremos en Primera División", ha señalado.

La que viene, de vuelta en Primera División después de ocho años, será "una temporada muy ilusionante", sobre la que "habrá tiempo para pensar". EFE

PUBLICIDAD