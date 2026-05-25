Arnau: "Tenemos una gran plantilla, un equipo sólido y trabajaremos bien en Primera"

A Coruña, 25 may (EFE).- Arnau Comas, jugador del Deportivo, ha defendido este lunes, en declaraciones a EFE, que el club tiene "una gran plantilla, un equipo muy sólido" y está convencido de que trabajará bien en Primera División.

Durante la celebración del ascenso a Primera División en el ayuntamiento de A Coruña, Arnau Comas ha detallado que está "muy cansado y muy contento" por este final de temporada, con el ascenso logrado a falta de una jornada.

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En sus mejores pronósticos, el vestuario pensaba que todo iba a estar "superajustado" y sería posible llegar al útimo partido con el ascenso como posibilidad, pero no con él logrado.

"Hemos tenido la suerte de acabar tan bien como hemos acabado y de poder cerrarlo ahora, que creo que es lo mejor para todos", ha añadido.

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Está "contento con el objetivo de subir a Primera División", una categoría que el Deportivo abandonó hace ocho años, en una caída que lo llevó hasta la tercera división del fútbol español.

"Sabemos que es otra cosa, es otra liga, es complicada, pero creo que tenemos una gran plantilla, un equipo muy sólido y seguro que se va a trabajar muy bien para hacer una buena temporada", ha proseguido.

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En este momento piensa en disfrutar del ascenso, "que es lo importante, que toda la afición disfrute esto", ha concluido. EFE