YAM, el programa para reducir la ideación suicida en adolescentes que ya aplica Galicia

Paula Fernández

Santiago de Compostela, 14 may (EFE).- Galicia ha revolucionado la prevención del suicidio entre adolescentes con YAM, un programa sueco que aplica de forma pionera desde 2024 y que ha despertado el interés de otras autonomías por su efectividad para reducir la ideación suicida con debates y juegos de rol en las aulas para que sean los propios alumnos quienes hablen de salud mental.

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YAM, que deriva de las siglas de Juventud Consciente de la Salud Mental en inglés, fue desarrollado por el Instituto Karolinska sueco y logra reducir un 50 % los intentos de suicidio y la ideación suicida grave, según un ensayo clínico realizado en la Unión Europea.

Galicia, segunda comunidad con más índices de suicidio -en todas las edades-, decidió empezar a aplicar este plan estandarizado y avalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el curso 2023-2024 y, cuando finalice el actual año escolar, habrán pasado por él más de 15.000 alumnos de 3º de ESO de centros públicos, concertados y privados.

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"Es un método diferente porque no consiste en una charla académica reglada, que va una persona y echa un rollo, sino que el éxito de este programa es que se trata de una formación colaborativa", explica en una entrevista con EFE la subdirectora de Atención a la Salud Mental del Sergas, Almudena Díaz.

El programa es impartido por instructores formados por el Instituto Karolinska de Estocolmo, que moderan las dinámicas en el aula sin presencia de profesores u otro personal del centro para fomentar un clima de confianza entre los alumnos y que se expresen con libertad.

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"El instructor nunca juzga, solo escucha y a veces pregunta para fomentar la reflexión", señala Díaz, que resume la dinámica en "lo que pasa en el YAM, se queda en el YAM".

Si se detecta alguna situación grave se comunica al centro, para lo que existe el 'helper', un ayudante que permanece atento a las reacciones de los alumnos.

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Durante cinco sesiones, los adolescentes debaten sobre qué es la salud mental, se les plantean dilemas con escenarios inventados que podrían ocurrir en su día a día, participan en juegos de rol con situaciones de estrés y crisis -en este punto se introduce la ideación suicida- y reciben recursos donde acudir en caso de necesidad y para mejorar su bienestar emocional.

Estas dinámicas permiten crear vínculos nuevos y conocer facetas de los compañeros que desconocían en una etapa de la vida que supone una "montaña rusa emocional": "Una cosa es lo que muestras, lo que quieres subir a las redes, y otra cosa es cómo estás", recuerda Díaz.

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Además, destaca que se realice en las propias aulas en vez de "desplazar" los problemas del bienestar emocional a los centros asistenciales.

Para poder hacer frente a la implementación de YAM, a la Xunta se le ocurrió presentarlo como un proyecto de innovación social para conseguir apoyo del Fondo Social Europeo (FSE), que financia el 95 % del plan con una aportación de 2 millones de euros.

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El pasado marzo, esta iniciativa gallega logró el primer premio de Innovación Social en el VI Foro FSE, celebrado en Bilbao.

La subdirectora de Salud Mental asegura que muchas comunidades autónomas se han interesado por la experiencia en Galicia y cómo la han planteado para acceder a fondos europeos.

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Por ahora, YAM cuenta con financiación hasta el curso 2027-2028, cuando esperan haber pasado por todos los centros educativos de la región y alcanzar unos 20.000 alumnos.

La Xunta confía en poder dar continuidad al programa tras esa fecha con más financiación, dado el éxito que está cosechando y su relevancia.

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En las evaluaciones realizadas con un grupo de control, han observado que, en los casos moderados, el porcentaje de población que no tenía síntomas de ideación suicida aumentó del 62 al 70 %.

"La salud mental de la juventud es una responsabilidad colectiva y con el programa YAM dimos un paso decisivo", defiende Díaz. EFE

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