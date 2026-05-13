Sánchez Flores: Para llegar a conseguir objetivos importantes, hay que demostrarlo

Vitoria, 14 may (EFE).- El entrenador del Deportivo Alavés, Quique Sánchez Flores, indicó que “para llegar a conseguir objetivos importantes, no solo hay que querer, hay que demostrar”.

“Estoy muy contento de haber ganado un partido muy importante, dar un salto, depender de nosotros y no haber encajado”, remarcó el técnico en rueda de prensa, que reconoció que siempre es difícil jugar contra el Barcelona porque “es un equipo que te echa atrás y te obliga a cerrar los espacios con inteligencia”.

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“En el último dimos un salto en cuanto a sentir de lo que estábamos viviendo”, explicó el preparador madrileño, que celebró que no regalaron ningún metro y que se jugaron el tipo en cada acción.

“Es muy difícil salir a jugar cuando no dejas la portería a cero y por eso es la mejor noticia para el equipo”, consideró Quique Sánchez Flores.

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“Son más que tres puntos, es un momento adecuado y sabíamos antes de jugar que dependíamos de nosotros para dar ese salto”, reveló el entrenador, que dio las gracias a la afición por cómo animó y por la lectura de partido que tuvo.

“Seguimos en la carrera, no vamos a abandonar”, avisó el técnico, que deseo que cambien las sensaciones de un equipo que “tomó conciencia” después del partido ante el Athletic. “Hemos leído bien el partido de principio a fin y lo vamos a necesitar en los siguientes”, dijo el entrenador babazorro. EFE

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